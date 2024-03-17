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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حصيلة تنازلات عملاء البنوك عن الدولار مقابل الجنيه ترتفع لـ2.6 مليار

صدى البلد

سجل حصيلة تخلى عملاء البنوك عن الدولار مقابل الجنيه في أول ١٠ ايام بعد قرارات البنك المركزي المصري لتحرير سعر الصرف، لتسجل 2.6 مليار دولار في شركات الصرافة التابعة لبنكي مصر والأهلي المصري.

أوضحت تقارير مصرفية أن حصيلة شركة الأهلي للصرافة  وصلت إلى 1.5 مليار دولار كحصيلة لتبديل العملات الأجنبية بالجنيه .

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وبلغت حصيلة شركة مصر التابعة لبنك مصر الحكومي نحو 1.1 مليار دولار .

جاءت معظم عمليات تحويل العملات الأجنبية من أكثر من 5 محافظات  من بينها : الإسكندرية، الدقهلية،كفر الشيخ، المنيا، أسيوط.

وحصلت عمليات تحويل الدولار إلي جنيه على المرتبة الأولي يليه اليورو ثم الريال السعودي وصولا إلي الدرهم الاماراتي والجنيه الاسترليني.

ويتوقع خبراء المصارف ارتفاع عمليات تنازل العملاء عن العملات الأجنبية مقابل الجنيه في ظل الخسائر التي يتعرض لها المتعاملون في الأسواق الموازية وانخفاض سعر الصرف الأجنبي مقدار ٢ جنيه رسميا عقب قرار تحرير سعر العملة في البنوك .

و لا تزال الأسواق السوداء تتلقي ضربات موجعة من البنك المركزي بعدما فقد سعر الدولار أكثر من ١٥٠% من قيمته قبل اسبوعين.

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