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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل من 48.. تراجع جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك الآن

صدى البلد

واصل سعر الدولار اليوم في البنوك التراجع مجددا متراوحا بين 47 و48 جنيها بعد أن تجاوز الـ 50 جنيها بداية الشهر الجاري بعد وضع سعر عادل للجنيه مقابل الدولار.

يأتي ذلك عقب نجاح الدولة في توحيد سعر صرف الدولار داخل الدولة والقضاء نهائيا على السوق السوادء.

أسعار صرف الدولار في البنك المركزي

شراء 47.77 جنيه

بيع 47.87 جنيه

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاحد 17-3-2024.

أسعار الدولار اليوم 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل  47.75 جنيه للشراء و 47.85 جينه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وصل إلى 47.80 جنيه للشراء و 47.90 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصر  

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 47.70 جنيه للشراء و 47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي وصل إلى  47.70  جنيه للشراء و 47.80 جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية وصل إلى 47.90 جنيه للشراء و 48 جنيها للبيع

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري  وصل إلى  47.80 جنيه للشراء و 47.90  جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.80 جنيه للشراء و 47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد  47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد  47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك المصري للتنمية  47.70 جنيه للشراء و 47.80 جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع .

سعر الدولار في ميد بنك 47.70 جنيه للشراء و 47.80 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر سجل 47.79 جنيه للشراء و 47.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة سجل  47.70 جنيه للشراء و 47.80 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك العقاري المصري سجل 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي سجل  47.80 جنيه للشراء و 47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي سجل 47.70 جنيه للشراء و 47.80 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك قطر الوطني سجل 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع .

 

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