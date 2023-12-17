سعر الدولار رسميا الآن في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

يبحث الكثير يوميا عن سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، خاصة في البنوك الرسمية العاملة في مصر ومنها الحكومية والخاصة، بالتزامن مع تصريحات الحكومة حول موعد انتهاء أزمة الأخضر، وقبل نحو 5 أيام من آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 2023.

الدولار

الحكومة تطمئن المصريين

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أكد أن أزمة العملة التي تمر بها مصر هي أزمة مؤقتة، وستنتهي في فترة قصيرة جدا.

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اجتماع البنك المركزي

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري آخر اجتماعاتها في 2023 يوم الخميس المقبل الموافق 23 ديسمبر 2023 ، لتحديد سعر الفائدة.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، يبحث عنه الآلاف يوميا خاصة التجار، المستوردين والمستثمرين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها

واستقر سعر الأخضر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 9 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.

سعر الدولار في السوق السوداء

ويهتم البعض بالبحث عن سعر الدولار في السوق السوداء، اليوم وهو ما يتم تداوله لدى البعض من ضعاف النفوس، والذي شهد هزة قوية.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

مؤشر الدولار

وارتفع سعر الأخضر عالميًا، بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عُملات رئيسية عالمية، بعد هبوط نتيجة قرار الفدرالي الأمريكي تثبيت الفائدة عن 5.5 بالمئة.

وسجّل المؤشر 102.59 نقطة بحلول الساعة 02:15 بتوقيت جرينتش بعد بعد 101.95 أمس الأول، فيما كان قد سجل الشهر الحالي 103.70، و106.93 نقطة أول نوفمبر ، فيما وصل إلى 99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو السابق له، فيما سجّل أعلى نقطة بإجمالي 114 نقطة، أواخر العام الماضي.