عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 17-12-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 17-12-2023

 ووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في عدد من بنوك  القطاع الخاص والتي منها " قطر الوطني الأهلي QNB،التجاري الدولي CIB،المصرف المتحد،المصرف العربي الدولي،المشرق، الاسكندرية، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، الأهلي المتحد، الأهلي الكويتي"

تعرف على سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية فى البنوك اليوم السبت

رسميًا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه قبل أخر اجتماع للبنك المركزي في 2023

 

استقرار الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية البالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا وذلك  مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

سعر الدولار في البنك المركزي


سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري حوالي 30.84 جنيه للبيع و 30.93 جنيه للشراء.

أقل سعر 

سجل اقل سعر دولار أمام الجنيه مسجلا 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع، وذلك في 3 بنوك حكومية تتضمن “ مصر، التنمية الصناعية، الأهلي المصري”

أعلي سعر


وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للشراء في مصرف أبوظبي الاسلامي.
وبلغ ثاني أعلي سعر دزولار أمام الجنيه في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.


ارتفاع الودائع


ارتفعت  ودائع عملاء الجهاز المصرفي مع نهاية أغسطس الماضي إلى 9.72 تريليون جنيه مقابل 9.62 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام، ومقارنة بنحو 9.5 تريليون جنيه في يونيو 2023.
وقال تقرير صادر عن  البنك المركزي المصري إن الودائع الخاصة بالحكومة وصلت لنحو 2.175 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 2.2 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بنحو 2.16 تريليون جنيه في يونيو  السابق له.

تضمنت تلك الودائع بالعملة المحلية والتي بلغت 1.9 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل ما يقارب 2 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 1.86 تريليون جنيه في يونيو 2023.
ووصلت الودائع بالعملة الأجنبية لنحو 299.44 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 301.5 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ301.63 مليار جنيه في يونيو 2023.
كما وصلت الودائع غير الحكومية إلي 7.54 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 7.43 تريليون جنيه في يوليو 2023 مقارنة بـ 7.31 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
وجاءت تلك الودائع والتي من بينها بالعملة المحلية نحو 6 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 5.82 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام مقابل 7.31 تريليون جنيه في يونيو 2023. 
 

البنوك المركزية وصندوق النقد


حذرت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا،  البنوك المركزية في أنحاء العالم من التسرع في تخفيف إجراءاتها الرامية لمواجهة التضخم، وذلك بعد إعلان البنك المركزي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة قبل يومين.
وصرحت غورغيفا للصحفيين - خلال تواجدها في زيارة عمل للعاصمة الكورية سول- بأنه "في بعض الأحيان تتعجل بعض الدول إعلان النصر، ثم يترسخ التضخم بشكل أكبر ويصبح من الصعب محاربته".
وأضافت في تصريحات "لا تتعجلوا القفز"، مبينة أن المعركة ضد التضخم وصلت الآن إلى "الميل الأخير"، ونصحت البنوك المركزية بعدم التحرك بشكل أسرع مما تسمح به البيانات المتاحة.
يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي، أبقى هذا الأسبوع أسعار الفائدة خلال الاجتماع الثالث على التوالي، ليعطى أوضح إشارة حتى الآن على انتهاء حملته القوية لرفع المعدلات من خلال توقع سلسلة من عمليات خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

طرح أذون خزانة


أعلن البنك المركزي المصري عن نتائج بيع أذون خزانة من أجلي 91و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 47.5 مليار جنيه.


طرح نيابة عن المالية

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أنها باعت أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة .

وصل حجم بيع أجل 91 يوما بقيمة 22.5 مليار جنيه بإجمالي طلبات اكتتاب تبلغ 361 مستثمر بمتوسط سعر فائدة قدرة 27.18% وأقل عائد بنسبة 21% وأعلي سعر بنسبة 27.3%.
حجم الطرح
بلغ حجم طرح أجل 273 يوما بقيمة 25 مليار جنيه بإجمالي 355 مستثمر وبعائد فائدة متوسطة 26.28% وأعلي سعر نسبته 26.36% واقل عائد بنسبة 21.001%.

سعر الدولار في البنوك سع الدولار في البنك المركزي مال اعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنك المركزي متوسط سعر الدولار أعلي سعر دولار Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

اللائحة تنصفه| موديست يواصل مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية رغم الطرد .. كيف ذلك ؟

صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

استعدوا للشتاء الحقيقي.. بيان مهم من مركز المناخ بشأن طقس الخميس المقبل

ابنتي تخوض المساكنة.. تصريحات جريئة وصادمة لـ يوري مرقدي

مصر في "بريكس" أول يناير.. 32 مليار دولار وفرص استثمارية جديدة

دعوى قضائية لوقف واتساب في مصر بعد التحديث الأخير.. ما القصة؟

فرمان حكومي جديد بشأن الأجانب المقيمين في مصر.. ماذا قرر رئيس الوزراء؟

موضوعات متعلقة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال تقتحم طولكرم ومخيم نور شمس وسط انفجارات وقصف بالطائرات المسيرة

إثيوبيا تبدأ الاستعدادات لبدء الملء الخامس لـ سد النهضة.. خبير يوضح التفاصيل

آراء الفقهاء في سرية أو جهرية الصلاة.. دار الإفتاء ترد

لاعب الأهلي السابق: مباراة فلومينينسي الأصعب في كأس العالم للأندية

تسلا تستدعي أكثر من مليوني سيارة بسبب السائق الآلي

سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 17-12-2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى وإنجي ونجلاء.. 3 فنانات مصريات في عرض فيلم وداعا جوليا

«قلة أدب.. ودا كان ندر عليا»| حمو بيكا يرد على منتقدي سبوع ابنته

عشبة مذهلة للنساء تعالج مشاكل الخصوبة والبشرة .. لن تتوقعها

احترس هذه الأدوية تسبب آلام العضلات

فيديو

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

«متأكشنهاش تاني يا وليد».. جمهور الأهلي روّق وليد الفراج بعد هزيمة الاتحاد| فيديوجراف

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ