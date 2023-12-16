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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميًا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه قبل أخر اجتماع للبنك المركزي في 2023

الدولار
الدولار

يهتم الكثير بالبحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، خاصة سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، أهم ما يبحث عنه الكثير بالتزامن مع تصريحات الحكومة حول موعد انتهاء أزمة الأخضر، وقبل نحو 6 أيام من آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 2023.

الحكومة تطمئن المصريين

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء السبت  18 نوفمبر، أن أزمة العملة التي تمر بها مصر هي أزمة مؤقتة، وستنتهي في فترة قصيرة جدا.

الدولار 

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اجتماع البنك المركزي 

وتعقد لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري اخر اجتماعاتها في 2023 يــوم الخميس  المقبل الموافـــق 23 ديسمبر 2023 ، لتحديد سعر الفائدة.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويعتبر من أكثر ما يبحث عنه الآلاف سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة التجار، المستوردين والمستثمرين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها.

الدولار 

واستقر سعر الأخضر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 9 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.

سعر الدولار في السوق السوداء

ويهتم البعض بالبحث عن  سعر الدولار في السوق السوداء، اليوم وهو ما يتم تداوله لدى البعض من ضعاف النفوس، والذي شهد هزة قوية.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

  • 1 دولار =  30.83 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع 

 سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

مؤشر الدولار 

وارتفع  سعر الأخضر عالميًا، بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عُملات رئيسية عالمية، بعد هبوط نتيجة قرار الفدرالي الأمريكي تثبيت الفائدة عن 5.5 بالمئة.

وسجّل المؤشر 102.59 نقطة بحلول الساعة 01:50 بتوقيت جرينتش بعد بعد 101.95 أمس، فيما كان قد سجل الشهر الحالي 103.70، و106.93 نقطة أول نوفمبر ، فيما وصل إلى 99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو السابق له، فيما سجّل أعلى نقطة بإجمالي 114 نقطة، أواخر العام الماضي

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