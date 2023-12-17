أقل سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 17-12-2023

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 17-12-2023، مسجلا 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع

جاء أدني سعر دولار أمام الجنيه في 3 بنوك حكومية تتضمن “مصر، التنمية الصناعية، الأهلي المصري”

استقرار الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية البالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

سعر الدولار في البنك المركزي



سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري حوالي 30.84 جنيه للبيع و 30.93 جنيه للشراء.

سعر القطاع الخاص

وصل متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB،التجاري الدولي CIB،المصرف المتحد،المصرف العربي الدولي، المشرق، الإسكندرية، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، الأهلي المتحد، الأهلي الكويتي"

أعلى سعر



وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



ارتفاع الودائع



ارتفعت ودائع عملاء الجهاز المصرفي مع نهاية أغسطس الماضي إلى 9.72 تريليون جنيه مقابل 9.62 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام، ومقارنة بنحو 9.5 تريليون جنيه في يونيو 2023.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن الودائع الخاصة بالحكومة وصلت لنحو 2.175 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 2.2 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بنحو 2.16 تريليون جنيه في يونيو السابق له.

تضمنت تلك الودائع بالعملة المحلية والتي بلغت 1.9 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل ما يقارب 2 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 1.86 تريليون جنيه في يونيو 2023.

ووصلت الودائع بالعملة الأجنبية لنحو 299.44 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 301.5 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ301.63 مليار جنيه في يونيو 2023.

كما وصلت الودائع غير الحكومية إلي 7.54 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 7.43 تريليون جنيه في يوليو 2023 مقارنة بـ 7.31 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.

وجاءت تلك الودائع والتي من بينها بالعملة المحلية نحو 6 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 5.82 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام مقابل 7.31 تريليون جنيه في يونيو 2023.



البنوك المركزية وصندوق النقد



حذرت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، البنوك المركزية في أنحاء العالم من التسرع في تخفيف إجراءاتها الرامية لمواجهة التضخم، وذلك بعد إعلان البنك المركزي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة قبل يومين.

وصرحت غورغيفا للصحفيين - خلال تواجدها في زيارة عمل للعاصمة الكورية سول- بأنه "في بعض الأحيان تتعجل بعض الدول إعلان النصر، ثم يترسخ التضخم بشكل أكبر ويصبح من الصعب محاربته".

وأضافت في تصريحات "لا تتعجلوا القفز"، مبينة أن المعركة ضد التضخم وصلت الآن إلى "الميل الأخير"، ونصحت البنوك المركزية بعدم التحرك بشكل أسرع مما تسمح به البيانات المتاحة.

يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي، أبقى هذا الأسبوع أسعار الفائدة خلال الاجتماع الثالث على التوالي، ليعطى أوضح إشارة حتى الآن على انتهاء حملته القوية لرفع المعدلات من خلال توقع سلسلة من عمليات خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.