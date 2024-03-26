أخبار الفن.. وفاة والدة الموسيقار خالد حماد.. وسحور يجمع أسرة مسلسل سر إلهي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن كريم عبد العزيز و خالد حماد:

النجم كريم عبد العزيز في تصريح خاص لصدى البلد تفاصيل تعاونه مع النجمة منى زكي في فيلم جديد .



أعلن الموسيقار خالد حماد عن وفاة والدته حيث اعلن عن موعد الجنازة والدفن

انتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين من تسجيل أغنيتها الجديدة "ست البنات" والأغنيةمن كلمات احمد الشاعر، وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز.

قام نقيب المهن التمثيلية ، دكتور أشرف زكي بدعوة فريق عمل مسلسل سر الهي على السحور للاحتفال بنجاح المسلسل .