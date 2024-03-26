أخبار الفن.. وفاة والدة الموسيقار خالد حماد.. وسحور يجمع أسرة مسلسل سر إلهي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن كريم عبد العزيز و خالد حماد:
كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل فيلمه الجديد مع منى زكي
النجم كريم عبد العزيز في تصريح خاص لصدى البلد تفاصيل تعاونه مع النجمة منى زكي في فيلم جديد .
وفاة والدة الموسيقار خالد حماد وتشييع جنازتها من المسجد الكبير بمدينتي
أعلن الموسيقار خالد حماد عن وفاة والدته حيث اعلن عن موعد الجنازة والدفن
دوللي شاهين تنتهي من تسجيل أغنية "ست البنات".. صور
انتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين من تسجيل أغنيتها الجديدة "ست البنات" والأغنيةمن كلمات احمد الشاعر، وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز.
احتفالا بنجاح المسلسل.. أشرف زكي يدعو فريق عمل سر إلهي على السحور
قام نقيب المهن التمثيلية ، دكتور أشرف زكي بدعوة فريق عمل مسلسل سر الهي على السحور للاحتفال بنجاح المسلسل .