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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دوللي شاهين تنتهي من تسجيل أغنية "ست البنات".. صور

صدى البلد

انتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين  من تسجيل أغنيتها الجديدة "ست البنات" والأغنيةمن كلمات احمد الشاعر، وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز.
وسجلت دوللي شاهين الأغنية  بحضور مستشار الإعلامي عصام ميلاد نصرالله، والموزع احمد عبد العزيز، والمخرج مؤمن يوسف صاحبة شركة imedia.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حوش الدلع»  وأغنية«حكاية بن» وأغنية «حبيبتي يا أمي» وأغنية «الملكة QUEEN»، التي طرحتهم عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

يقول مطلع الأغنية: حوش الدلع  "يا حبيبي أهدي وروق بطل تبقى كده افوش، بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف، دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش، عاملي فيها متدلع لاء حوش".

دوللى شاهين

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