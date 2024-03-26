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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التعليم العالي ينعي الدكتور محمد مجاهد

الدكتور محمد مجاهد
الدكتور محمد مجاهد

نعي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن الدكتور محمد مجاهد أستاذ التصميم الميكانيكي والإنتاج بكلية الهندسة جامعة القاهرة، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

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جدير بالذكر أن الدكتور محمد مجاهد شغل العديد من المناصب بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وكان أمينًا للجنة قطاع التعليم الهندسي منذ عام 2008 وحتى 2018، وقدم العديد من الإسهامات العلمية، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1990، وجائزة التفوق في العلوم الهندسية عام 2000، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المُتقدمة عام 2016.

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