جددي السفرة.. طريقة عمل الأرز بالبريكا

يعد أرز بالبابريكا من الأكلات الشهية التى تكسر روتين السفرة التقليدي خاصة أنه يمكن تقديمها جانب أطباق الطعام المختلفة وتصبح شهية.

نعرض لكم طريقة عمل أرز بالبابريكا من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي.



مقادير أرز بالبابريكا والبصل:

2 كوب أرز

2 كوب ماء بصلة مبشورة

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة بابريكا

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل أرز بالبابريكا والبصل:

* قلبى البصل مع الأرز فى الزيت على النار ثم أضيفى الملح والبابريكا والفلفل الأسود

* أضيفي الماء على المكونات وقلبيهم ثم غطى الإناء واتركيه على النارحتى تمام نضج الأرز بالبريكا