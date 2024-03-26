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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

جددي السفرة.. طريقة عمل الأرز بالبريكا

أرز بالباريكا
أرز بالباريكا

يعد أرز بالبابريكا من الأكلات الشهية التى تكسر روتين السفرة التقليدي خاصة أنه يمكن تقديمها جانب أطباق الطعام المختلفة وتصبح شهية.

نعرض لكم طريقة عمل أرز بالبابريكا من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

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مقادير أرز بالبابريكا والبصل:
2 كوب أرز
2 كوب ماء بصلة مبشورة 
2 ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة بابريكا 
ملح 

فلفل أسود

 

طريقة عمل أرز بالبابريكا والبصل:
* قلبى البصل مع الأرز فى الزيت على النار ثم أضيفى الملح والبابريكا والفلفل الأسود 
* أضيفي الماء على المكونات وقلبيهم ثم غطى الإناء واتركيه على النارحتى تمام نضج الأرز بالبريكا 

أرز بالبابريكا نجلاء الشرشابي طريقة عمل أرز بالبابريكا طريقة عمل أرز طريقة عمل الأرز

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