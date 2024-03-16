احترس.. الإسراف في هذا المشروب يهدّدك بأضرار خطيرة

شرب القهوة عادةً يوميةً لدى الكثيرين، حيث يُعرف المشروب بتأثيره المنشط وزيادة التركيز بينما تُقدم القهوة فوائد صحية عند استهلاكها باعتدال، إلا أن الإفراط في شربها قد يُسبب بعض الآثار السلبية.

ووفقاً لما جاء في موقع تايمز أوف انديا أضرار القهوة:

اضطرابات النوم:

يُمكن للكافيين الموجود في القهوة أن يُعيق عملية النوم، خاصةً عند شربها في وقت متأخر من اليوم.

القلق والتوتر:

يُمكن أن تُسبب القهوة الشعور بالقلق والتوتر، خاصةً لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الكافيين.

ارتفاع ضغط الدم:

يُمكن للقهوة أن تُسبب ارتفاعًا مؤقتًا في ضغط الدم، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

اضطرابات الجهاز الهضمي:

يُمكن للقهوة أن تُسبب حرقة المعدة، وعسر الهضم، والإسهال لدى بعض الأشخاص.

الإدمان:

يُمكن أن يُصبح الشخص مدمنًا على الكافيين الموجود في القهوة، مما قد يُسبب أعراضًا انسحابية عند التوقف عن شربها.