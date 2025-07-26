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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فقدنا قيمة وقامة لا تعوض .. يسرا تنعى زياد الرحباني

الرحباني
الرحباني
يارا أمين

نعت الفنانة يسرا، الراحل الفنان والملحن اللبناني زياد الرحباني الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 69 عامًا.

وكتبت يسرا  على حسابها الشخصي بموقع إكس: “خالص عزائي في وفاة الموسيقار العظيم زياد الرحباني، فقدنا قيمة فنية وقامة لا تعوض، أرسل تعزياتي لوالدته الفنانة العظيمة فيروز، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبرك على هذا الفراق الأليم”.

موعد ومكان عزاء زياد الرحباني 

يقام عزاء الفنان الراحل زياد الرحباني أيام الاثنين والثلاثاء المقبلين فى صالون كنيسة رقاد السيدة فى بيروت ، ويشيع جثمانه صباح يوم الاثنين.

ورح  الفنان زياد الرحباني    عن عالمنا صباح اليوم، و ابن الفنانة فيروز عن عمر يناهز 69 عاما، في أحد المستشفيات في بيروت.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية، أبرزها قناة الجديد، أن وفاة الفنان زياد الرحباني، جاءت؛ بسبب تدهور حالته الصحية، وتحديدا بسبب مشاكل في الكبد، تفاقمت في آخر 15 يوما قبل الوفاة التي جاءت بشكل طبيعي.

يسرا زياد الرحباني فيروز كنيسة رقاد السيدة بيروت

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