عار اللي بيحصل.. أحمد موسى: بعض الأشقاء العرب بيهاجموا مصر ومش بيهاجموا نتنياهو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أمريكا لديها القدرة والإدارة أن تقف مشاهد غير المسبوقة التي يعيشها سكان غزة، مؤكدًا أن مصر أدخلت عشرات الشاحنات الإنسانية لأهالي القطاع.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، :"مفيش إخواني إرهابي يقدر يهاجم إسرائيل واللي بتعمله في غزة، ولا يجرؤ إخواني إرهابي على الذهاب لسفارة الاحتلال الإسرائيلي في أي دولة أوروبية، مفيش دكر منهم يقدر يعمل كدا، دا يتقتل وهو قدام السور، روح جرب كدا عدي من قدام سفارة إسرائيل في فرنسا أو لندن أو أي دولة أوروبية".

وأردف: أوجه كلامي لكل الأشقاء العرب أن لا يزايدوا على مصر، لبناني رايح سفارة مصرية في كندا، أنت رايح تعمل إيه، لبناني جنبك الحدود ممكن تروح تدخل منها، كفاية مزايدة على مصر".

واستطرد: "بعض الأشقاء بيهاجموا مصر وبيزايدوا على دورنا، دول مش بيهاجموا بنيامين نتنياهو زي ما بيهاجموا مصر، والله من العار إن دا يحصل، أنا بقول دا على الهواء، علشان بدخل وأشوف الناس اللي بتنشر الكلام دا، نحن نتنمى السلامة لكل الدول العربية ولكن ليس على حساب دولتنا، مصر لم ولن تتآمر على أي دولة عربية، ليه عاوزين فوضى لمصر".

وأشار أحمد موسى إلى: «لن يحصل أن تحل القضية الفلسطينية على حساب مصر، والرئيس قالها بدل المرة مليون مرة، ليه البعض بينشر الكلام دا، عاوزين إيه مننا، سوريا محتملة وبتقعد مع إسرائيل، واحد لبناني في كندا رايح السفارة المصرية تعمل إيه، اشمعنا مصر، مصر البلد الصامدة الصابرة المستقرة التي تملك أقوى جيش، دا يزعلك يعني».

وأكمل: "في واحد لبناني اتسجن من 1984، وأول ما خرج طلع يهاجم مصر، ياااه، أنتوا عاوزين إيه مصر، والله مصر ما بتزايد على دولة شقيقة، كلكم بتشاركوا في المخطط اللي هدفه خلق الفوضى، أي شخص يتعاطف مع الإخوان الإرهابين ويتحدث بنبرة مخطط الإخوان، دا يبقى ضد مصر وضد الرئيس وضد الجيش وضد الشرطة وضد الشعب وضدي ، كل الأصوات دي علشان تنفيذ المخطط وإن شاء الله مفيش حاجة هتحصل من كل، الرئيس قايل لا ولن يسمح بتنفيذه دا وقت مهم جدا نشوف مين مع مصر ومين مع العدو الإسرائيلي، دا وقت جد وقت خطير بجد، اللي معايا هنشيله على رأسنا، واللي مع العدو أنتوا عارفين الباقي، ربنا يحفظ بلدنا ورئيسنا وجيشنا وبلدنا وشعبنا"