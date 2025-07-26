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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى منفعلا: كفاية مزايدات على مصر

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  حملات التشويه تستهدف المزايدة على دور مصر من القضية الفلسطينية.


وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   كفاية مزايدات على مصر  ودور مصر معروف تجاه فلسطين".


وتابع  :"  بعض الأشقاء بيشتمونا ومش بيشتموا نتنياهو والله عار عليكم اللي بيحصل ده ". 
 


واكمل الإعلامي احمد موسى :"   إنت سايب سفارة دولة الاحتلال اللي بتقتل في أهلنا في غزة وجاي تروح لسفارات مصر عشان تشوه بلدي وده ضمن المخطط .


وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"  الاحتلال هو المسؤول عن الإبادة التي تحدث في قطاع غزة ".


وتابع :" أرضنا مش مستباحة وإحنا مش هنسيب شبر من أراضينا ولا حل للقضية الفلسطينية على حساب أراضينا . 

مصر أخبار التوك شو موسى أحمد موسى غزة

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