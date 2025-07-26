أحمد موسى منفعلا: كفاية مزايدات على مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن حملات التشويه تستهدف المزايدة على دور مصر من القضية الفلسطينية.



وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كفاية مزايدات على مصر ودور مصر معروف تجاه فلسطين".



وتابع :" بعض الأشقاء بيشتمونا ومش بيشتموا نتنياهو والله عار عليكم اللي بيحصل ده ".





واكمل الإعلامي احمد موسى :" إنت سايب سفارة دولة الاحتلال اللي بتقتل في أهلنا في غزة وجاي تروح لسفارات مصر عشان تشوه بلدي وده ضمن المخطط .



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الاحتلال هو المسؤول عن الإبادة التي تحدث في قطاع غزة ".



وتابع :" أرضنا مش مستباحة وإحنا مش هنسيب شبر من أراضينا ولا حل للقضية الفلسطينية على حساب أراضينا .