اتفقوا مع أمريكا لتهجير الفلسطينيين لسيناء .. أحمد موسى يفضح الإخوان على الهواء

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الكيان الصهيوني وجماعة الإخوان الصهيونية واللجان والطابور الخامس الممولين يعملون ضد الدولة المصرية.



وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان اتفقوا مع الأمريكان على منحهم 720 كيلو متر في سيناء لتهجير الفلسطينيين إليها وكارتر ذهب إلى المقطم لهذا السبب.



ولفت إلى أن هناك خطط يتم العمل عليها لـ 10 و15 و20 سنة وهذه أكبر مما يتخيله الناس والكلام على سرقة أرضنا ومنحها لغيرنا أيا كان مين غيرنا.



واستطرد أن الرئيس السيسي قال سيناء خط أحمر ولا يوجد تهجير إلى مصر، موضحا أن الرئيس قال لا ولا ولا للمخطات الرامية إلى التهجير.



واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات تنموية عملاقة في المحافظات من أجل المصريين.