قلوبنا اليوم مع السيدة فيروز .. هكذا نعت سهير جودة زياد الرحباني

نعت الإعلامية سهير جودة، الراحل الفنان والملحن اللبناني زياد الرحباني الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 69 عامًا.

وكتبت سهير جودة على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “الوجع الأعمق، ليس في خسارة فنان، بل في حزن أم، فيروز، ليست فقط سيدة الغناء، بل أم ودّعت ابنها زياد، الصوت الذي كان امتدادًا لروحها”.



وتساءلت: "أي عزاء يكفي لأم في التسعين، تُطفي ضوءًا آخر في بيت الرحابنيه؟ أي كلام يوازي هذا الفقد؟

وأجابت سهير جودة على نفسها: “لا كلمة تكفي، لا موسيقى تُواسي، لا صمت يُعبّر”.

واختتمت: “كل ما نستطيعه هو أن ننحني أمام وجعها، ونصلي وندعو قلوبنا اليوم ودائما مع السيدة فيروز، في الغياب الأعمق، والسكوت الأثقل”.

موعد ومكان عزاء زياد الرحباني

يقام عزاء الفنان الراحل زياد الرحباني أيام الاثنين والثلاثاء المقبلين فى صالون كنيسة رقاد السيدة فى بيروت ، ويشيع جثمانه صباح يوم الاثنين.

ورح الفنان زياد الرحباني عن عالمنا صباح اليوم، و ابن الفنانة فيروز عن عمر يناهز 69 عاما، في أحد المستشفيات في بيروت.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية، أبرزها قناة الجديد، أن وفاة الفنان زياد الرحباني، جاءت؛ بسبب تدهور حالته الصحية، وتحديدا بسبب مشاكل في الكبد، تفاقمت في آخر 15 يوما قبل الوفاة التي جاءت بشكل طبيعي.