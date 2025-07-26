قبل المصيف .. اعرف إزاى تحافظ على بيتك من السرقة وأنت مسافر

ـ احمى منزلك من السرقة باغلاق المنافذ والستائر وفتحات الحديقة

-احمى منزلك من الحوادث أثناء السفر بهذه الحيل

قبل السفر للاستمتاع بالمصيف يجب عليك فعل بعض الأمور لتأمين منزلك ضد الحوادث والسرقات.

ووفقا لما جاء في موقع allianztravelinsurance نعرض قائمة لأهم الاشياء التي يجب إنجازها قبل السفر.



اسقِ نباتات منزلك او حديقتك وإذا كان لديك جار أو جليس منزل، فاترك له تعليمات واضحة.



افحص مداخل حديقتك: لا تُتيح فرصةً للصوص بترك سُلّم أو أدواتٍ مكشوفة.



نظّف الثلاجة: تناول أو تخلص من بقايا الطعام والأطعمة القابلة للتلف وإذا كنت مسافرًا في رحلة طويلة، فقد ترغب في تنظيف الثلاجة وفصلها عن الكهرباء لتوفير الطاقة.



تفقد مخزن الطعام: رائحة البطاطس المتعفنة كريهة للغاية. إذا بقي البصل أو البطاطس أو الثوم أو أي أطعمة أخرى لفترة طويلة، فتخلص منها أو استخدمها كسماد قبل مغادرتك.



اعتنِ بحيواناتك الأليفة: إذا كانت حيواناتك الأليفة ستبقى في المنزل أثناء غيابك، فتأكد من حصولها على طعام وماء نظيفين، بالإضافة إلى صناديق فضلات أو أقفاص نظيفة و افحص المنزل جيدًا للتأكد من عدم وصولها إلى أي شيء خطير. اترك تعليمات مفصلة لمربي الحيوانات الأليفة.

تواصل مع شركة الإنذار: إذا كان لديك نظام أمان، فأخبرهم بتواريخ غيابك، بالإضافة إلى اسم ورقم جليس المنزل أو جارك.



اضبط مؤقتًا لأضوائك: ومن وسائل ردع السرقة الأخرى جهاز التلفزيون المزيف ، وهو جهاز صغير يُوصل بالكهرباء ويُحاكي وميض التلفزيون.



أبلغ شركات بطاقات الائتمان بخطط سفرك، وإلا فقد تُصنّف بطاقتك بالخطأ على أنها احتيال إذا رأوا أنها تُستخدم في بلد آخر.



اغسل، جفف، واطوِ الملابس و لا تنسَ النظرة الأخيرة إلى الغسالة.



شارك خطط سفرك ومفتاح منزلك مع جار أو صديق تثق به و لا أحد يعلم ما قد يحدث أثناء غيابك، لذا يُنصح بمنح شخص واحد على الأقل حق الوصول إلى منزلك.



برمج منظم الحرارة: اضبط درجة الحرارة على ٥٠ درجة على الأقل (لمنع تجمد الأنابيب) ودرجة حرارة مكيف الهواء على ٨٥ درجة .



أطفئ سخان الماء أو اضبطه على أدنى درجة حرارة، إذا كنت من مُحبي الاستحمام الصباحي، يمكنك الانتظار حتى قبل مغادرتك.



افصل الأجهزة: الكهربائية ، مثل محمصة الخبز وآلة صنع القهوة والراوتر والسخان .



أغلق الستائر : هذا يزيد من أمان منزلك ضد السرقة ويساعد على تنظيم درجة الحرارة داخله.

