رائد الجبوري: الإعلام الجديد أتاح حرية مفرطة ويعاني من العشوائية وعدم التنظيم

أكد الوزير مفوض د. رائد الجبوري مدير إدارة المنظمات والاتحادات بجامعة الدول العربية، على الدور الكبير الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في جميع مجالات المعرفة وتعزيز القيم الثقافية والتوعوية بأهمية ثقافة السلام، لافتا إلى أن عقد الأكاديمية لمؤتمر "الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من التفاهم والسلام العالمي" تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لهو مثال حي على هذا الدور الكبير للأكاديمية نظرا للدور الكبير للإعلام وما يمكن أن يرسخه من مفاهيم التعايش والتفاهم والسلام العالمي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمصر الجديدة، للإعلان عن تنظيم مؤتمر بعنوان "الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من أجل التفاهم والسلام العالمي" خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ أبريل المقبل، برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبرئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأضاف الجبوري أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تضم صوتها لتحالف اليونسكو للتأكيد على دور الإعلام، وما يمكن أن تلعبه الثقافة الإعلامية في دعم التفاهم العالمي ونشر ثقافة السلام، مما يستلزم التوعية بأهمية الثقافة الإعلامية والمعلوماتية بصفة خاصة لدى الشباب وصغار السن لأن وسائل الإعلام تطورت وأصبحت تلعب دورا محوريا في تنشئة الشباب وتشمل وجهات النظر من خلال المعلومات والترفيه.

وأوضح الجبوري أنه رغم أهمية وسائل الإعلام كمصادر أساسية للأخبار والمعلومات إلا أنه أصبح الكثير منها مصدرا للأخبار الكاذبة والمضللة، وهو ما يجلعنا نؤكد أن الإعلام الجديد أتاح حرية مفرطة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي إلا أنه مع ذلك يعاني من العشوائية وعدم التنظيم، لذا فإن الأمانة العامة للجامعة العربية تعول على المؤتمر أن يخرج بتوصيات ونتائج يتم العمل بها لدعم وتعزيز الثقافة الإعلامية والمعلوماتية خلال الفترة المقبلة.

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