ياسمين رئيس تكشف عن كواليس تحولها لشخصية شهرزاد

نشرت النجمة ياسمين رئيس علي حسابات السوشيال ميديا الرسمية الخاصة بها فيديو لمراحل تحولها لشخصية شهرزاد في مسلسل ألف ليلة وليلة جودر والذي يعرض في الموسم الرمضاني ٢٠٢٤.

يعرض مسلسل جودر علي قناة on e في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعه العاشرة والنصف مساءً .

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، ويأتى عرض المسلسل عقب انتهاء مسلسل "كامل العدد + 1" ويعرض على قناة ON و قناة ON دراما ومنصة watch it.

وقد حصلت النجمة ياسمين رئيس مؤخراً على جائزة أفضل ممثلة عن دور ليلى بفيلمها " أنا لحبيبي" في الدورة ٧٢ من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما. وعلي صعيد آخر تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها " الفستان الأبيض" والذي مقرر عرضه في النصف الثاني من العام.