جنسيتها الحقيقية وقضية حنين حسام.. ياسمين رئيس تفجر مفاجآت غير متوقعة

ياسمين رئيس: الحياة عادلة معي واللي يقرب من ابني أفجره

ياسمين رئيس: أنا فلسطينية وليس من حقي زيارة بلدي لهذا السبب

ياسمين رئيس: أتمنى أتعلم من أخطائي في اختياراتي الجاية

ياسمين رئيس منهارة: بعد وفاة أمي صبحت فجأة أنا الأم لكل أخواتي

رد ياسمين رئيس على الهجوم الذي تعرضت له في قضية حنين حسام



استضافت الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج ع المسرح، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، الفنانة ياسمين رئيس.

وخلال اللقاء كشفت الفنانة ياسمين رئيس، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، قائلة :"روايتي في قصة حياتي فيها كل حاجة، والحياة عادلة معي بنسبة خمسين خمسين".

وتابعت: أمي كانت شديدة معي وماكناش فاهمين بعض اوي، وكانت العلاقة ندية مع أمي"، كاشفة عن مدى حبها لابنها، قائلة: "اللي يقرب من ابني أفجره، وهذا لحبي الشديد له".

وتابعت ياسمين رئيس، "جنسيتي فلسطينية من يافا، وفكرت في زيارة فلسطين ولكن ليس من حقي زيارتها، وهذا لان أهلي خرجوا من فلسطين 1948، وهذا لأننا لاجئين من أوائل الذين خرجوا من فلسطين، وحاولت دخول فلسطين لكنني لم أنجح".

وتابعت ياسمين رئيس، أن :"حاليا أخاف أن لدي أسرة وعائلة عكس زمان، واحب أغير في شعري وشكلي ولكني لا اعرف السبب لهذا الأمر، كما أنني أذهب لطبيب نفسي".

وخلال اللقاء كشفت الفنانة ياسمين رئيس، تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية، وبدايتها في عالم الفن والتمثيل.

وقالت ياسمين رئيس، أتمنى أتعلم من أخطائي في اختياراتي القادمة، مضيفة: أنا وقعت في أخطاء الفترة الماضية من حياتي وكنت لا أتمنى الوقوع فيها.

وانهارت ياسمين رئيس، بعد ذكر والدتها المتوفية، قائلة :"بعد وفاة أمي أصبحت فجأة أنا الأم لكل أخواتي"، متابعة : أمي كانت لي كل شيء ووفاتها شيء في غاية الصعوبة ولم أنساها أبدا".

وعلقت على الهجوم الذي تعرضت له في أثناء قضية حسام حنين، وذلك بعد انتقادها الواقعة، قائلة :"لا اعرف لماذا اعترض البعض على رأيي، وجهة نظري في هذا الأمر أوضحتها".

وتابعت ياسمين رئيس، انه :"في ناس بتحب الخناقات عشان تدخل الخناقة على السوشيال ميديا".