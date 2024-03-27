قرار عاجل من النيابة في واقعة صدم سيارة لمتسول بالقاهرة الجديدة.. فيديو

باشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في واقعة صدم سيارة لشخص متسول في القاهرة الجديدة وطلبت النيابة التحريات عن الواقعة

وقامت شرطة المرور بتحرير محضر عن الواقعة وحررت النجدة محضر اخر واستمعت لأقوال السائق ويتلقى المجني عليه العلاج في المستشفى.