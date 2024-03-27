حادث الخصوص| القصة الكاملة لحريق محطة الصرف الصحي.. تحرك عاجل وهذه أسباب الواقعة

شهدت محطة صرف صحي الخصوص والمرج الجديدة والقلج التابعة لمركز الخانكة في القليوبية، حادث حريق داخل المحطة.

ماذا حدث داخل محطة صرف صحي الخصوص

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر أمنية بالقليوبية، عن حدوث تسريب غاز بخطوط الصرف الصحي بمحطات الصرف الصحي بـ "القلج والخصوص والمرج الجديدة"، والذي تسبب في سماع صوت انفجار صباح اليوم فيها، وأسفر ذلك عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج نتيجة الاختناق، فيما تقوم حاليا قوات الأمن بعمل التحريات الكاملة حول الواقعة.

وشهدت 3 محطات صرف صحي بالقليوبية وهي محطات صرف صحي "المرج الجديدة والقلج والخصوص"، حريق داخل المحطات، أسفر عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة بسماع صوت انفجار داخل محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع ب 5 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم الدفع ب4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين، وكذلك طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ونجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، في السيطرة على الحريق الذي ننشب بمحطة الصرف الصحي بالمرج الجديدة بمنطقة "القلج" محافظة القليوبية.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية بلاغا بسماع صوت انفجار هائل داخل محطة الصرف الصحي بالمرج الجديدة، ونشوب النيران بها، فتم على الفور الدفع بخمس سيارات إطفاء؛ للتعامل مع البلاغ.

مصادر من الصرف الصحي تكشف السبب

وفي هذا الصدد، كشف المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أن سبب الحادث هو حدوث تسرب للغاز بمنطقة الخصوص داخل نفق مياه صرف صحى المتوجه لمحطة حلزونية الخصوص، وهو ما أسفر عن سماع صوت انفجار في أقرب فتحة تهوية داخل النفق بمنطقة الخصوص.

وأوضح المهندس عادل حسن، في تصريح له عقب الحادث، أن الخسائر هي خسائر مادية فقط، ولا توجد خسائر في الأروح، موضحا أن محطتى صرف الخصوص والقلج، تعملان الآن بكامل طاقتهم، بما فيها منطقة الانفجار.

وانتقل لموقع الحادث كل من محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، والمهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، فور إبلاغهم بالحادث.