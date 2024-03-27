محافظ القليوبية يتفقد موقع حريق محطة صرف صحي المرج

انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية منذ قليل، لتفقد موقع الحريق الذى اندلع داخل محطة صرف صحي المرج.



من جانبه كشف مصدر مسئول بمحافظة القليوبية انه تم تشغيل 60% من محطة صرف صحي المرج بعد السيطرة على الحريق وإخماد النيران.



وقال المصدر بأن الوضع مستقر وآمن داخل المحطة وتم إخماد الحريق دون وقوع أى خسائر فى الأرواح.



وارتفع عدد من المصابين فى حادث انفجار واندلاع حريق في محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية والمرتبطة بثلاث محطات وهي الخانكة والخصوص والمرج ، الى 5 اشخاص وتم نقلهم الى المستشفيات المختصة اثر انفجار داخل المحطة أسفر عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.

وكشف المعاينة الأولية حدوث تسريب غاز فى خط صرف 1200م وإحدى خطوط شركات البترول ضمن صرف القاهرة الكبري بسبب حدوث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية مما أدى الى حدوث التسريب وحريق بالمحطة وتم السيطرة على الحريق بالمحطة.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من عمليات النجدة بحدوث انفجار داخل محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة والمرتبطة بثلاث محطات هما المرج والخصوص والخانكة.



وعلي الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات إطفاء، تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم الدفع بسيارات إسعاف، وتبين إصابة 5 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.