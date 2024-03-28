بتليفونك القديم وبدون كاميرا.. 3 تطبيقات تراقب منزلك

إذا كنت تبحث عن أنظمة أمان ذكية لحماية منزلك القيام في الوقت نفسه بمراقبته عن بعد ، و بأسعار معقولة مقارنة بالمزايا التي يقدمها فيمكنك بضغطة زر فقد مراقبة منزلك عن بُعد من خلال شاشة هاتفك. إليك أبرز التطبيقات التي يمكن استخدامها وهي كالتالي وفقا لموقع “ beealarmed ”:

1- تطبيق WardenCam



يعد من التطبيقات التي تساعدك في حماية منزلك والاستفادة من الهواتف القديمة وإمكانية استخدامها بدلًا من شراء كاميرا مراقبة.يعتمد التطبيق على خدمات التخزين السحابي، مثل جوجل درايف و Dropbox .

يمكن تحميل تلك التطبيق لمستخدمي أندرويد من خلا متجر جوجل، ولحاملي آيفون من خلال آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.



2- تطبيق IP Webcam



يسمح تلك التطبيق بتحويل هاتفك إلى كاميرا مراقبة، لكل ما يدور في منزلك عن بعد ويحتوي التطبيق على مجموعة من المزايا مثل بث فيديو مباشر، واكتشاف الحركة، إلا أنه في المقابل يعد الجانب السلبي للتطبيق عرضه للكثير من الإعلانات

3-تطبيق AtHome Camera

يعد تلك التطبيق من أفضل التطبيقات للحفاظ على أمان المنزل ويمكن تشغيله على الكثير من الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، أو iOS، أو بنظام ويندوز ويسمح لك تلك التطبيق بمراقبة حوالي أربع كاميرات من بعد ومن جهاز واحد.

يمكن تحميل تلك التطبيق لمستخدمي أندرويد من خلا متجر جوجل، ولحاملي آيفون من خلال آب ستور مجانًا .