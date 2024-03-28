في ظل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية، يبحث الكثير من الأشخاص عن أرخص موبايل سامسونج قيمة مقابل سعر.

ونجد أن هاتف سامسونج جالكسي A13 5G هو الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف بسعر مناسب مع ميزات جيدة.

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي A13 5G:

• الشاشة: شاشة LCD بحجم 6.6 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز.

• المعالج: معالج Exynos 1330 ثماني النواة.

• ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 4 جيجابايت.

• مساحة التخزين: 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت (مع إمكانية التوسيع عبر بطاقة microSD).

• الكاميرا الخلفية: كاميرا رباعية العدسات تتكون من:

• مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل.

• مستشعر زاوية عريضة بدقة 5 ميجابكسل.

• مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

• مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

• الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 8 ميجابكسل.

• البطارية: بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

• نظام التشغيل: Android 12 مع واجهة One UI 4.1.

• السعر: يبدأ من 6000 جنيه مصري.

مميزات هاتف سامسونج جالكسي A13 5G:

• السعر المنخفض: يعتبر هاتف سامسونج جالكسي A13 5G من أرخص هواتف سامسونج 5G في السوق.

• شاشة كبيرة ومشرقة: تتمتع شاشة الهاتف بحجم كبير ومعدل تحديث 90 هرتز، مما يجعلها مناسبة لمشاهدة الأفلام وممارسة الألعاب.

• بطارية كبيرة تدوم طويلاً: يمتلك الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدوم طويلاً.

• كاميرا جيدة: تتمتع الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل وتوفر صورًا جيدة في الإضاءة الجيدة.

• نظام التشغيل Android 12: يأتي الهاتف مع أحدث إصدار من نظام التشغيل Android 12.

عيوب هاتف سامسونج جالكسي A13 5G:

• المعالج ليس قويًا: لا يُعد المعالج مناسبًا للألعاب الثقيلة أو المهام المتطلبة.

• لا يدعم الشحن اللاسلكي: لا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي.

• لا يوجد مستشعر بصمة ضوئية في الشاشة: يوجد مستشعر بصمة ضوئية على جانب الهاتف.

في الختام:

يعتبر هاتف سامسونج جالكسي A13 5G خيارًا رائعًا للمستخدمين الذين يبحثون عن أرخص موبايل سامسونج قيمة مقابل سعر. يوفر الهاتف ميزات جيدة بسعر مناسب، مثل شاشة كبيرة ومشرقة، وبطارية تدوم طويلاً، وكاميرا جيدة.

ملاحظة: قد تختلف الأسعار حسب المنطقة والموزع.