الكرملين: النهج السائد في أوروبا هو دفع كييف للقت.ال حتى آخر أوكراني

أكد الكرملين، أن ماكرون يتخذ الموقف الأكثر تطرفا بين جميع القادة الأوروبيين بشأن أوكرانيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال الكرملين، إن النهج السائد في أوروبا الآن هو دفع كييف للقتال حتى آخر أوكراني.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن نشاط حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا ومنطقة البحر الأسود يهدف إلى استعداد الحلفاء لمواجهة محتملة مع روسيا.

وأفادت الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "إن مثل هذا النشاط من قبل أعضاء حلف شمال الأطلسي محض إثارة، يزيد من التوتر العسكري على طول حدودنا، ويخلق تهديدات إضافية لأمن روسيا".