أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية خريطة انقطاع الكهرباء عن قرى مركز كفر شكر لمدة 8 أيام تبدأ من 2024/3/30 وحتى 2024/4/7 ، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا نظراً لأعمال الصيانة.
وقالت المديرية، أن المناطق المتأثرة بالفصل كالآتى:
- السبت الموافق 2024/3/30 كفر علي وكفر منصور و كفر عامر ورضوان.
- الأحد الموافق 2024/3/31 كفر الولجا والبقاشين وكفر الشهاوي.
- الإثنين الموافق 2024/4/1 أسنيت.
- الثلاثاء الموافق 2024/4/2 البر الشرقي بمدينة كفر شكر وأسنيت وكفر عزب غنيم والشيخة فاطمة.
- الأربعاء الموافق 2024/4/3 الزمرونية وكفر رجب والمفتي وكفر صليب وكفر عبد السيد نوار.
- الخميس الموافق 2024/4/4 تصفا وكفر تصفا.
- السبت الموافق 2024/4/6 برقطا.
- الأحد الموافق 2024/4/7 الشقر وكفر كردي.
انقطاع الكهرباء 8 أيام عن قرى كفر شكر بالقليوبية .. اعرف التوقيتات
أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية خريطة انقطاع الكهرباء عن قرى مركز كفر شكر لمدة 8 أيام تبدأ من 2024/3/30 وحتى 2024/4/7 ، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا نظراً لأعمال الصيانة.