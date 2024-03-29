عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نماذج تستحق التقدير..رئيس سائقى الحنطور بإدفو يجسد"جدعنة الأسوانيين"برده لحقيبة سائحة إنجليزية

السائحة الإنجليزية
السائحة الإنجليزية

نماذج مشرفة تستحق دائماً كل الإحترام والتقدير والإشادة، والتى تتجسد فى " جدعنة الأسوانيين " في واقعة ليست الأولى من نوعها ، والتي تثبت وتؤكد أمانة المصريين في حسن ضيافتهم للزائرين ليجسدوا ملامح طيبة تعكس المعدن الأصيل للمصريين ، والسمعة الطيبة .

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " واقعة جديدة للمواطن أبو الحسن أبو الحجر رئيس سائقى الحناطير بمعبد إدفو والذى عثر على حقيبة لسائحة إنجليزية حقيبة تحتوى علي مبلغ من الدولارات، وأسورة ذهب، وهاتف محمول “ايفون” .

ويقول المواطن الأمين أبو الحسن بأنه بحث عن السائحة وأعاد لها حقيبتها ، ورفض المكافأة حيث كان قد تواصل معه المرشد السياحى المرافق للسائحة الإنجليزية ، وأخبروه أنها نسيت حقيبتها داخل حنطور، وعلي الفور بحث عن الحقيبة ووجدها كما هي نظراً لأمانة السائق التي كانوا بصحبته، وبعدها توجهوا مباشرة لاسترجاعها للسائحة الإنجليزية فى الباخرة السياحية التي تقيم فيها دون معرفة ما بداخلها مطلقًا.

محافظ أسوان يوجه نائبته بتفقد مركز شباب المنطقة وتوفير مختلف أوجه الدعم

محافظ أسوان يكرم الأمهات المثاليات بختام احتفالية "المرأة من أجل مستقبل مستدام"

جدعنة الأسوانيين

وأوضح أنهم عندما وصلوا فتحت السائحة الإنجليزية حقيبتها وتأكدت أن جميع ممتلكاتها موجودة بالكامل ولم ينقصها شيء، والتي كانت عبارة عن مبالغ مالية دولارات تراوحت 2500 دولار، وأسورة ذهبية عزيزة عليها، وهاتف محمول ماركة ايفون، وعدد من المحتويات الشخصية الخاصة بها.

وأضاف بعد استرجاع الحقيبة للسائحة شكرتهم كثيراً، واعطتهم مكافأة قيمتها ألف دولار نظراً لأمانتهم لكنهم رفضوا، على اعتبار أنها أمانة ورجعت لصحبها إزاي ناخد مقابل عليها .

وتابع أنه بعد 20 يوما عادت السائحة الإنجليزية لنفس المكان حتى تشكرهم مرة أخرى، عبرت لهم عن سعادتها بعودة حقيبتها وموقفهم النبيل وأمانتهم ، وأخبرتهم أنها روت حكاية استرجاع حقيبتها وأمانة سائقي حنطور إدفو فى صحف بلدها إنجلترا ليعرف الجميع بأمانتهم وموقفهم النبيل. 

وتابع سائق الحنطور الأمين، البالغ من العمر 43 سنة، أنه قبل لحظات من مغادرة الباخرة السياحية مرسى مدينة إدفو لاستكمال رحلتها إلى أسوان، تلقى اتصال من المرشد السياحى المرافق للفوج الأجنبى وأخبره أن إحدى السائحات فقدت حقيبة لها بداخلها أشياء ثمينة وهى تأمل فى عودتها.

وقال الريس أبو الحسن، إنه بمجرد تلقيه الاتصال الهاتفى من المرشد السياحى وليد عدنان، وهو صديقه أيضاً، على الفور توجه للبحث عن الحقيبة المفقودة وفور العثور عليها فى عربة الحنطور، توجه بنفسه مسرعاً إلى المركب السياحى للإلحاق بها قبل إقلاعها من المرسى، وأعاد الحقيبة إلى صاحبتها ولم يكن يعرف ما بداخلها.

وأضاف، أن السائحة الإنجليزية صاحبة الحقيبة المفقودة كانت تنتظر عند باب المركب ولم تكن تأمل أن تعود إليها حقيبتها مرة أخرى خاصة أن بداخلها مبلغ مالى يقدر بنحو 2500 دولار و"إسورة ذهبية" وهاتف محمول "أيفون"، معلقاً: بمجرد رؤيتى وفى يدى الحقيبة نزلت الدموع من السائحة معبرة عن فرحتها بإعادة حقيبتها المفقودة لها خاصة أن الإسورة الذهبية هى ميراث من والدها الذى أهداها لها قبل وفاته.

وأوضح سائق الحنطور، أن السائحة شكرت له موقفه ونظراً لضيق الوقت غادرت الباخرة السياحية من مرسى إدفو واستكملت رحلتها مرة أخرى، والمفاجأة التى لم يكن يتوقعها بعودة تلك السائحة من بلادها مرة أخرى إلى مصر فى زيارة خاصة له لتوجيه الشكر له بعد نحو شهر من الواقعة لتؤكد له صدق أمانته وشهامته فى الموقف الذى تعرضت له خلال جولتها السياحية بأسوان، ولذا قررت إعطاءه مكافأة قدرها 1000 دولار، إلا أنه رفض ذلك المبلغ واعتبر مكافأته هى عمل المعروف لوجه الله، فوعدته السائحة بفتح فرع لشركتها السياحية فى إنجلترا داخل مدينة إدفو وتعينه مديراً لهذا الفرع فى وقت لاحق.

وعلقت السائحة الأجنبية، أنها لم تر مثل ذلك الموقف سوى فى مصر وخاصة فى أسوان، موجهة الشكر لهذا الرجل الأسوانى العظيم وحرصه على تأدية الأمانة لها خاصة أن من محتوياتها شيئ عزيز عليها وهى هدية والدها "المصوغات الذهبية".

وأكمل أنه يعمل فى هذه المهنة من عام 2003 ، ويسعى على رزق أولاده الخمسة من هذه المهنة، فلدية 3 بنات وولدين اثنين ويقيم فى مدينة إدفو. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان السائحة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار غزيرة ورياح رملية.. الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية قوية

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب في السوق السوداء

بسببك واحد مات والتاني اتسجن.. السر وراء تخلص فتاة أوسيم من حياتها.. صور

حتى لو في العيد .. احذر النزول في هذه الأوقات

مدرب الحزم: نجم الأهلي لم نجد مثله في السعودية ونريد ضمه

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

غطاء سحابي يكسو البلاد.. الأرصاد تُطلق تحذيرات مفاجئة عن طقس الساعات المقبلة

وصيتها لأمها وأصحابها.. مقطع فيديو لـ فتاة البراجيل قبل وفاتها بساعات.. فيديو

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يوجه نائبته بتفقد مركز شباب المنطقة وتوفير مختلف أوجه الدعم

ترشيحاتنا

نقيب المحامين يقرر مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج حتى 30 أبريل

طريقة حجز موعد فى وحدات المرور الإلكترونية

هتقبض قبل العيد..موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة وبشرى سارة للمتقاعدين

أمطار غزيرة ورياح رملية.. الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية قوية

حريق في مطعم أسماك شهير بجوار نادي القضاة بالعجوزة

الاحتلال يزعم قـ تل قيادي في حماس عند مستشفى الشفاء بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوقو الشماسي .. شاهد إطلالات ملك الحسيني المثيرة للجدل على السوشيال ميديا

حتى لو في العيد .. احذر النزول في هذه الأوقات

سر المحلات .. طريقة عجينة البيتزا الهشة

تضعها في مأزق.. صور صادمة لملابس مها أحمد ببرنامج رامز جلال

فيديو

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ