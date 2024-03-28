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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوجه نائبته بتفقد مركز شباب المنطقة وتوفير مختلف أوجه الدعم

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمرور الميدانى على المركز برفقه ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة حيث يأتي ذلك فى ظل الإستجابة السريعة والتفاعل المباشر مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية ، وعقب ورود شكوى للواء أشرف عطية محافظ أسوان من أهالى منطقة الشلال بشأن سوء حالة مركز الشباب الخاص بالمنطقة.

 

وأوضحت أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم توفير كافة أوجه الدعم لرفع الكفاءة والتطوير والتجميل داخل مركز شباب الشلال للإرتقاء بالمنظومة الشبابية والرياضية حيث تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات العاجلة ، والتى شملت تركيب كشافات لإنارة الملعب ، وهو ما ساهم بشكل مباشر فى إطلاق دورة رمضانية للألعاب الرياضية .

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الإستجابة السريعة

وأشارت إلى أنه تم بالتوازى رفع كفاءة ممر المدخل الرئيسى وتركيب أنتر لوك ، وتهذيب الأشجار ووضع أحواض بشكل جمالى ، وهو الذى سيتكامل مع توفير 2 مظلة بحديقة الأطفال ، ودراسة طرح 4 محلات وكافتيريا لتوفير موارد ذاتية للمركز ، فضلاً عن صيانة الباب الحديدى ، وإنشاء سور خرسانى ، وتجديد أرضية المعلب الخماسى ، علاوة على دعم المركز بمجموعة من الأدوات الرياضية بواسطة مديرية الشباب والرياضية لإتاحة الفرصة أمام أهالى منطقة الشلال لممارسة الأنشطة والألعاب المختلفة على الوجه الأكمل .

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