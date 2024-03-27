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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان لليوم الثامن عشر من رمضان

أذان الفجر
أذان الفجر

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان الفجر فى أسوان لصباح الأربعاء ، فى اليوم الثامن عشر من أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان ليوم الخميس الموافق 28/3/2024  فى تمام الساعة الرابعة وواحد وعشرون دقيقة ( 04:22 ص ).

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أذان الفجر 

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، ليوم الخميس الموافق 28/3/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:22 صباحاً. 

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:45 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:53 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:21 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:02 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:16 مساءً.

 

 

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