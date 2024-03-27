عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: ضخ 3 ألاف طن سكر وتوفير اللحوم بمنافذ الشركة المصرية

جهود مديرية التموين
جهود مديرية التموين بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على وجود تنسيق مستمر مع الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لتلبية مطالب مواطني المحافظة من كافة السلع الإستهلاكية، وأثمر ذلك عن توفير 950 طن من السكر تم استلامها من مصنعى سكر كوم أمبو وإدفو من أصل 3 ألاف طن تم تخصيصها للمحافظة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة ، وفى إطار تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمواجهة إرتفاع الأسعار .

محافظ أسوان: مواصلة تنظيم الندوات التعريفية والتثقيفية للتوعية بصحة المرأة

إزالة التعديات ورفع الإشغالات بمدن أسوان وكوم أمبو وأبو سمبل السياحية |صور

توفير السلع

وأشار أشرف عطية إلى أنه تم تكليف مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوزيع هذه الكميات بمعارض " أهلاً رمضان " ، وبعض السلاسل والسوبر ماركت بسعر 27 جنيها للكيلو من إجمالى الحصة المخصصة للمحافظة ، وجارى استلام باقى الكميات تباعاً .

من جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم أنه بناءاً على تعليمات وزير التموين ومحافظ أسوان تم خلال شهر رمضان الحالى توفير كميات من اللحوم السودانية بواقع 60 عجل ، مشيراً إلى أنه تم توزيع وتوفير هذه اللحوم بسعر 250 جنيه للكيلو عن طريق منافذ الشركة المصرية .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادثة مفجعة.. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينيات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

بانخفاض 18%.. تعرف على أسعار ألبان وعصائر جهينة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: مواصلة تنظيم الندوات التعريفية والتثقيفية للتوعية بصحة المرأة

ترشيحاتنا

15 أبريل أول جلسات محاكمة المتهم بخطف حبيبة الشماع

صحيفة عبرية: البيت الأبيض طلب إعادة جدولة زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن

تنظيم الوجبات لكبار السن في رمضان.. نصائح مهمة من أستاذ تغذية

فتاوى الصائمين |ما معنى قول النبي: «للصائم فرحتان»؟ مكافأتان اعرف متى يتحققان

أدعية العشر الأواخر من رمضان .. تحرى فيها ليلة القدر

مصرع وإصابة 18 شخصا في تصادم بين نقل وميكروباص بالدائري الاقليمي| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. ناهد السباعي تثير ضجة بظهورها| شاهد

ياسر جلال: "جودر" به كل المقومات الفنية..وجرافيك المسلسل مرهق واستغرق وقتا طويلا|حوار

فستان ولا قفطان.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالة مختلفة| شاهد

بدأت الحرب| علاقة أوربا بالهجوم على جوجل وآبل.. وماذا يحدث؟

فيديو

أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

أسرع حكم بالإيقاف.. تطورات أزمة إعلان دقوا الشماسي

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

عفريت رخيص.. حمادة هلال يداعب حمزة العيلى في كواليس مسلسل المداح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ