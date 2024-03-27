محافظ أسوان: ضخ 3 ألاف طن سكر وتوفير اللحوم بمنافذ الشركة المصرية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على وجود تنسيق مستمر مع الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لتلبية مطالب مواطني المحافظة من كافة السلع الإستهلاكية، وأثمر ذلك عن توفير 950 طن من السكر تم استلامها من مصنعى سكر كوم أمبو وإدفو من أصل 3 ألاف طن تم تخصيصها للمحافظة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة ، وفى إطار تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمواجهة إرتفاع الأسعار .

توفير السلع

وأشار أشرف عطية إلى أنه تم تكليف مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوزيع هذه الكميات بمعارض " أهلاً رمضان " ، وبعض السلاسل والسوبر ماركت بسعر 27 جنيها للكيلو من إجمالى الحصة المخصصة للمحافظة ، وجارى استلام باقى الكميات تباعاً .

من جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم أنه بناءاً على تعليمات وزير التموين ومحافظ أسوان تم خلال شهر رمضان الحالى توفير كميات من اللحوم السودانية بواقع 60 عجل ، مشيراً إلى أنه تم توزيع وتوفير هذه اللحوم بسعر 250 جنيه للكيلو عن طريق منافذ الشركة المصرية .