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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة التعديات ورفع الإشغالات بمدن أسوان وكوم أمبو وأبو سمبل السياحية |صور

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة حالة تعدٍ فى المهد لمبانٍ من الطوب الأبيض بمساحة 50 م2 بنطاق حى غرب بمنطقة البركة شارع البصالى بإشراف من محمد ممدوح نائب رئيس المدينة ، وتم التحفظ على مواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما قامت الوحدة المحلية بشن حملة لرفع الإشغالات بنطاق حى غرب بشوارع أبطال التحرير وكورنيش النيل وميدان المحطة، وأسفرت الحملة عن رفع 72 حالة إشغال ، كما تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص والتمهيد لعمل شدة خشبية وذلك بمنطقه العنانى، وتم التحفظ على معدات البناء.

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جهود وأنشطة المحليات بأسوان

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالمرور على معرض " أهلاً رمضان " حيث تم التأكد من توافر السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين ، وتعمل بشكل منظم على مدار اليوم .

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى بإزالة 3 حالات تعدى فورية فى المهد على أراضى أملاك الدولة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمساحة 600 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين . 

ويأتي ذلك ضمن جهود الأجهزة المعنية على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية داخل نطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب أمام المواطنين من خلال إزالة التعديات وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ، فضلاً عن متابعة إنتظام توافر السلع الغذائية والإستهلاكية بمعارض " أهلاً رمضان " بأسعار مخفضة .

جهود وأنشطة المحليات بأسوان
جهود وأنشطة المحليات بأسوان
جهود وأنشطة المحليات بأسوان
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