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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تنظم دورات رمضانية فى لعبة كرة القدم.. تفاصيل

الدورات الرمضانية
الدورات الرمضانية بأسوان

واصلت مديرية الشباب والرياضة بأسوان تنظيم الدورات الرمضانية فى لعبة كرة القدم وذلك ضمن خطة النشاط الرياضي التى يتم تنفيذها خلال شهر مارس. 

فيما كانت قد نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان ندوات تثقيفية داخل مركز شباب الزهراء بمدينة كوم أمبو ضمن الفعاليات والأنشطة التى يتم تنظيمها على مدار شهر رمضان المعظم ضمن الخطة الداخلية للمجال الدينى، والتى تستهدف المرحلة السنية من 6 إلى 35 سنة. 

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الدورات الرمضانية 

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وإشراف أحمد رزق محمد مدير عام إدارة شباب كوم أمبو. 

وكان عدد الأعضاء المشاركين 30 عضو الإناث والذكور حيث قام الشيخ محمد محمود سيد مدير عام بإدارة أوقاف كوم أمبو بإلقاء الندوة ، وقام بالشرح تفصيليا مناسبه العاشر من رمضان قديماً، وتتمثل فى فتح مكه وشرح أسباب فتح مكه وهى بدايه نشر الدعوه الإسلامية فى كل ربوع العالم بالقضاء على عباده الأصنام داخل الحرم المكى وكيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل مكه من سماحه الإسلام، وكيف أعطى لهم الأمان والنتائج المترتبة على فتح مكه لنشر الإسلام فى كل ربوع العالم بالقضاء على عباده الاصنام والمناسبة للعاشر من رمضان فى العصر الحديث وهى انتصارات أكتوبر. 

وكيف قام المصريين بالانتصار على اليهود وتستطير ملحمه وطنيه بالنصر المبين وتحرير أرض سيناء من أيدى اليهود، وخرج الأعضاء فى حاله من الفرحه والبهجه بعد الإستماع إلى الندوه والإستفادة التى عادت عليهم ودار النقاش والحوار مع المحاضر ورد عليها كلها . 
 

 

 

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