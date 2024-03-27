عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم أسوان تنظم مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية بنصر النوبة وإدفو

مسابقة أوائل الطلاب
مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الإعدادية بأسوان

نظمت مديرية التربية والتعليم بأسوان مسابقة أوائل الطلبة للمرحلةالإعدادية بمشاركة 7 مدارس في التصفيات النهائية على مستوى مركز نصر النوبة هي بلانة الحديثة وتوشكى شرق والآمال وعنيبة والشيخ مرسي وقرشة والامبركاب.

فيما شارك 255 طالباً وطالبة من 51 مدرسة إعدادية بـ 13 قاعة على مستوى الإدارة التعليمية بمركز إدفو بقاعات مدارس  الزوايدية الإعدادية والعوضلاب الإعدادية والمريناب تعليم أساسي الإعدادية .  

أسوان .. العناية الإلهية تنقذ شخصا اصطدمت سيارته بقطار

برعاية رئيس الوزراء.. محافظ أسوان يفتتح احتفالية "المرأة من أجل مستقبل مستدام"

أوائل الطلاب 

فيما تابع عبدالسلام عبداللطيف وكيل إدارة إدفو فعاليات المسابقة بقاعات مدرستى الفوزة القديمة الإعدادية والشيخ على الإعدادية، وخلال حواره مع المعلمين والطلاب المشاركين بالمسابقة اطمئن مدير الإدارة على وضوح الورقة الامتحانية وتناسب الأسئلة مع مستوى الطلاب وسط ترحيب من أولياء الأمور والمعلمين بالمسابقة، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع وسوف يتم تصحيح الإمتحانات بمقر الكنترول بالمرحلة الاعدادية بديوان الإدارة. 

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان التربية والتعليم اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إلغاء الأوفربرايس.. انخفاض أسعار نيسان صني 2024 ربع مليون جنيه فجأة

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

نسي محمد صلاح.. أحمد موسى يوجه سؤالًا مثيرا للجدل بشأن تصريحات حسام حسن

نهاية قاسية لدجال ووالد فتاة الجيزة.. قدم جسد ابنته قربانا للجن ووقف يشاهدها

فيه لاعيبة اتكشفت.. ميدو ينتقد أداء منتخب مصر أمام كرواتيا

بتوجيهات رئاسية| انخفاض أسعار 25 سلعة بالأسواق.. اعرفها وشوف وصلت كام؟

اخلع عباءة الجوهري .. رضا عبدالعال يُوجّه رسالة نارية لـ حسام حسن

موضوعات متعلقة

أسوان .. العناية الإلهية تنقذ شخصا اصطدمت سيارته بقطار

ترشيحاتنا

تراجع الين الياباني إلى مستوى قياسي أمام العملات الأجنبية.. تفاصيل

أعلى7 درجات.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة ورمال وأتربة حتي هذا الموعد

إصابة 3 أشخاص في انفجار داخل محطة صرف صحي بالمرج.. صور

الإفتاء توضح أقل مدة للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

حريق هائل يلتهم محطة الصرف الصحي بمنطقة المرج..شاهد

تفاصيل مشروع دعم تدريس الفرنسية بالمدارس الحكومية|هل يطبق على 6 ابتدائي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير لهؤلاء.. أشخاص معرضون للخطر في العيد.. تعرف عليهم

إتيكيت التعامل مع مستخدمى الكراسى المتحركة.. تعرف عليه

خلال 48 ساعة|الحكومة تزف بشرى للمواطنين بخفض كبير في أسعار السلع الأساسية

فستان العيد.. سيرين عبد النور تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

فيديو

بحبك يا شيماء.. ليلى أحمد زاهر تعلق على مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

حمادة هلال: مسلسل المداح 4 يعرض فكرة جديدة كل أسبوع |خاص

ياسمين رئيس تكشف عن كواليس تحولها لشخصية شهرزاد

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ