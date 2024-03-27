تعليم أسوان تنظم مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية بنصر النوبة وإدفو

نظمت مديرية التربية والتعليم بأسوان مسابقة أوائل الطلبة للمرحلةالإعدادية بمشاركة 7 مدارس في التصفيات النهائية على مستوى مركز نصر النوبة هي بلانة الحديثة وتوشكى شرق والآمال وعنيبة والشيخ مرسي وقرشة والامبركاب.

فيما شارك 255 طالباً وطالبة من 51 مدرسة إعدادية بـ 13 قاعة على مستوى الإدارة التعليمية بمركز إدفو بقاعات مدارس الزوايدية الإعدادية والعوضلاب الإعدادية والمريناب تعليم أساسي الإعدادية .

أوائل الطلاب

فيما تابع عبدالسلام عبداللطيف وكيل إدارة إدفو فعاليات المسابقة بقاعات مدرستى الفوزة القديمة الإعدادية والشيخ على الإعدادية، وخلال حواره مع المعلمين والطلاب المشاركين بالمسابقة اطمئن مدير الإدارة على وضوح الورقة الامتحانية وتناسب الأسئلة مع مستوى الطلاب وسط ترحيب من أولياء الأمور والمعلمين بالمسابقة، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع وسوف يتم تصحيح الإمتحانات بمقر الكنترول بالمرحلة الاعدادية بديوان الإدارة.