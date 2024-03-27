تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان لليوم السابع عشر من رمضان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان المغرب فى أسوان ، فى اليوم السابع عشر من أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين.

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة المغرب فى أسوان اليوم الأربعاء الموافق 27/3/2024 فى تمام الساعة السادسة ودقيقة ( 06:02 م ).

أذان المغرب

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الأربعاء الموافق 27/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:22 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:45 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:53 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:21 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:02 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:16 مساءً.