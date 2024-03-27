محافظ أسوان: مواصلة تنظيم الندوات التعريفية والتثقيفية للتوعية بصحة المرأة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكثيف وتكاتف الجهود الهادفة لتقديم الخدمات المتنوعة للمرأة فى كافة المجالات ، وخاصة الصحية منها ، لما يحققه من عوائد إيجابية فى الحفاظ على الصحة العامة للأسرة بشكل عام وذلك فى إطار الإهتمام المتواصل بقضايا المرأة وتوفير أوجه الرعاية الكريمة لها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأوضح المحافظ بأنه يتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية الهادفة إلى للإهتمام بصحة المرأة ، وأضاف اللواء أشرف عطية بأنه يتم مواصلة تنظيم سلسلة من الندوات التعريفية بالتنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ، وإدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمديرية الصحة .

ندوات

وأشار أشرف عطية بأن الهدف من هذه الندوات هو التعريف بآلية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، وطرق الحفاظ على صحة الأم والطفل ، مع تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والتوعوية للسيدات من خدمات ووسائل تنظيم الأسرة من أجل الإرتقاء بالصحة العامة ورفع الوعى الصحى والتثقيفى لخلق جيل صحى يحظى بكافة أوجه الرعاية الصحية والمجتمعية المتكاملة .