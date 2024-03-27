محافظ أسوان: تنظيم فعاليات متنوعة ضمن احتفالية "المرأة من أجل مستقبل مستدام"

لليوم الثانى على التوالى كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة تنظيم الفعاليات الخاصة باحتفالية " المرأة من أجل مستقبل مستدام " ، التى تقام فى الفترة من 26 إلى 28 مارس الجارى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وشهد اليوم من الاحتفالية تنظيم جلسة مناقشة عن الشمول المالى والتيسيرات التى يقدمها أحد البنوك الوطنية من خلال فتح حسابات توفير للسيدات وذلك وسط مشاركة للموظفات العاملات بالديوان العام .

إحتفالية

من جانبه أكد اللواء أشرف عطية أن سلسلة الفعاليات التى يتم تنظيمها ضمن احتفالية المرأة من أجل مستقبل مستدام تستهدف تعريف المرأة الأسوانية بالخدمات المتنوعة التى يتم توفيرها وتقديمها لها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، موضحاً أننا نعمل دوماً على تقديم أوجه الرعاية المختلفة للمرأة الهادفة لتحقيق التمكين الإقتصادى والإجتماعى لها، وهو ما يعود بدوره بالخير على أسرتها بإعتبارها العمود الفقرى لكيان الأسرة لتوفير الحياة الكريمة لها .