عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تختتم الدورة الرمضانية

انشطة شبابية بأسوان
انشطة شبابية بأسوان

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان فاعليات نهائيات الدورة الرمضانية التي شاركت بها الكيانات الشبابية الواقعة بدائرة المديرية حيث شارك في هذه الدورة عدد ٨ كيانات شبابية للمرة الأولى في رمضان هذا العام

وأقيمت المباريات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة حيث فاز بالمركز الأول الكيان الشبابي شباب سند الصعيد، والمركز الثاني حصل عليه اعضاء كيان الجبهة الدبلوماسية. 

وكانت فرصة كبيرة لتجميع الكيانات خلال شهر رمضان المعظم وزيادة أواصر الصداقة والمحبة بين اعضاء هذه الكيانات والتعرف على افكار وفلسفه كل كيان حيث قام ناصر سليم مدير المديرية بتوزيع الجوائز المقدمة من المديرية على الفرق الفائزة في نهائي الدورة التي اقيمت بملعب مركز شباب بدر.

تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان لليوم الثامن عشر من رمضان

في أجواء روحانية.. محافظ أسوان يشارك بحفل إفطار جماعي لذوي الهمم

انشطة شبابية

وكانت قد نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان ندوات تثقيفية داخل مركز شباب الزهراء بمدينة كوم أمبو ضمن الفعاليات والأنشطة التى يتم تنظيمها على مدار شهر رمضان المعظم ضمن الخطة الداخلية للمجال الدينى، والتى تستهدف المرحلة السنية من 6 إلى 35 سنة. 

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وإشراف أحمد رزق محمد مدير عام إدارة شباب كوم أمبو. 

وكان عدد الأعضاء المشاركين 30 عضو الإناث والذكور حيث قام الشيخ محمد محمود سيد مدير عام بإدارة أوقاف كوم أمبو بإلقاء الندوة ، وقام بالشرح تفصيليا مناسبه العاشر من رمضان قديماً، وتتمثل فى فتح مكه وشرح أسباب فتح مكه وهى بدايه نشر الدعوه الإسلامية فى كل ربوع العالم بالقضاء على عباده الأصنام داخل الحرم المكى وكيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل مكه من سماحه الإسلام، وكيف أعطى لهم الأمان والنتائج المترتبة على فتح مكه لنشر الإسلام فى كل ربوع العالم بالقضاء على عباده الاصنام والمناسبة للعاشر من رمضان فى العصر الحديث وهى انتصارات أكتوبر. 

وكيف قام المصريين بالانتصار على اليهود وتستطير ملحمه وطنيه بالنصر المبين وتحرير أرض سيناء من أيدى اليهود، وخرج الأعضاء فى حاله من الفرحه والبهجه بعد الإستماع إلى الندوه والإستفادة التى عادت عليهم ودار النقاش والحوار مع المحاضر ورد عليها كلها . 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الشباب والرياضة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

قبل عيد الفطر.. موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان لليوم الثامن عشر من رمضان

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يلتقى اللجنة التنسيقية لتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطنى

يثير القلق.. روسيا تعلق على الاجتماع المرتقب لأرمينيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسئولية إعاقة دخول المساعدات لـ غزة

معلومات الوزراء: التعدين أحد المفاتيح المهمة في التحول إلى صافي انبعاثات صفر

كسوف الشمس .. كيفية أداء صلاتها وعدد ركعاتها والحكمة منها

20 مليون جنيه من التضامن لعلاج الأطفال في مستشفى الناس| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

رجل برج الأسد.. المميزات والعيوب وطريقة إختيار شريكة الحياة

كولر اطمأن على بديل المسمار..قرار ناري من السويسري ضد الدوليين قبل لقاء سيمبا

نشرة المرأة و الصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز بعد الإنفصال....الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في رمضان

فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ