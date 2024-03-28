الشباب والرياضة بأسوان تختتم الدورة الرمضانية

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان فاعليات نهائيات الدورة الرمضانية التي شاركت بها الكيانات الشبابية الواقعة بدائرة المديرية حيث شارك في هذه الدورة عدد ٨ كيانات شبابية للمرة الأولى في رمضان هذا العام.

وأقيمت المباريات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة حيث فاز بالمركز الأول الكيان الشبابي شباب سند الصعيد، والمركز الثاني حصل عليه اعضاء كيان الجبهة الدبلوماسية.

وكانت فرصة كبيرة لتجميع الكيانات خلال شهر رمضان المعظم وزيادة أواصر الصداقة والمحبة بين اعضاء هذه الكيانات والتعرف على افكار وفلسفه كل كيان حيث قام ناصر سليم مدير المديرية بتوزيع الجوائز المقدمة من المديرية على الفرق الفائزة في نهائي الدورة التي اقيمت بملعب مركز شباب بدر.

انشطة شبابية

وكانت قد نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان ندوات تثقيفية داخل مركز شباب الزهراء بمدينة كوم أمبو ضمن الفعاليات والأنشطة التى يتم تنظيمها على مدار شهر رمضان المعظم ضمن الخطة الداخلية للمجال الدينى، والتى تستهدف المرحلة السنية من 6 إلى 35 سنة.

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وإشراف أحمد رزق محمد مدير عام إدارة شباب كوم أمبو.

وكان عدد الأعضاء المشاركين 30 عضو الإناث والذكور حيث قام الشيخ محمد محمود سيد مدير عام بإدارة أوقاف كوم أمبو بإلقاء الندوة ، وقام بالشرح تفصيليا مناسبه العاشر من رمضان قديماً، وتتمثل فى فتح مكه وشرح أسباب فتح مكه وهى بدايه نشر الدعوه الإسلامية فى كل ربوع العالم بالقضاء على عباده الأصنام داخل الحرم المكى وكيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل مكه من سماحه الإسلام، وكيف أعطى لهم الأمان والنتائج المترتبة على فتح مكه لنشر الإسلام فى كل ربوع العالم بالقضاء على عباده الاصنام والمناسبة للعاشر من رمضان فى العصر الحديث وهى انتصارات أكتوبر.

وكيف قام المصريين بالانتصار على اليهود وتستطير ملحمه وطنيه بالنصر المبين وتحرير أرض سيناء من أيدى اليهود، وخرج الأعضاء فى حاله من الفرحه والبهجه بعد الإستماع إلى الندوه والإستفادة التى عادت عليهم ودار النقاش والحوار مع المحاضر ورد عليها كلها .