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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أجواء روحانية.. محافظ أسوان يشارك بحفل إفطار جماعي لذوي الهمم

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

وسط مشاعر أبوية وإنسانية، وفى أجواء روحانية بمناسبة شهر رمضان المعظم شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أبناءه من ذوي الهمم حفل الإفطار الجماعي بنادي أسوان الرياضي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة أوجه الرعاية لذوى القدرات الخاصة.

ومنها مبادرة " إفطار رمضان لمراكز التخاطب وتنمية المهارات " والذى نظمته مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى مكتب " قادرون بإختلاف " بمركز شباب بدر. 

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شهر رمضان 

جانب من الفعاليات 

وخلال الفعاليات التى حضرها المستشار الشافعى صالح رئيس نادى أسوان الرياضى ، وناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، ومسئولى المديرية، علاوة على 300 طفل وطفلة وأسرهم من ذوى القدرات والهمم والإحتياجات الخاصة للأعمار السنية المختلفة. 

أكد اللواء أشرف عطية على أن ذوى الهمم أصبحوا فى صدارة المشهد والرعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحرص لحصولهم على كافة الحقوق والمزايا ، ولاسيما النماذج المشرفة والقادرة بإختلاف على تغيير واقعها وحياتها إلى الأفضل ، بالإضافة إلى الإرادة والعزيمة الصلبة التى يمتلكونها ليبهروننا كل يوم بإبداعاتهم ومواهبهم وإبتكاراتهم الفذة لخدمة مجتمعهم وبلدهم. 

وأشار المحافظ إلى أننا فى أسوان نسعى دائماً وبشكل مستمر لتشجيع وإستثمار هذه المواهب لدمجهم فى المجتمع ، كما أننا نسعى لتسهيل حركة ذوى الإعاقة من خلال تطبيق الكود المصرى بجميع مشروعات التطوير والتجميل الجارية بتنفيذ رمبات وفتحات وغيرها ، علاوة على التعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتمكين أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة صحياً وإقتصادياً وإجتماعياً وشبابياً ورياضياً وترفيهياً. 

فيما قام عدد من فريق الكشافة بمركز شباب بدر بإهداء المصحف الشريف ومجسم لفانوس رمضان لمحافظ أسوان تقديراً لجهوده المبذولة ودعمه للأنشطة المتنوعة على مستوى المراكز الشبابية والأندية الرياضية.

جانب من الفعاليات 
جانب من الفعاليات 
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