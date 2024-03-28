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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكرم الأمهات المثاليات بختام احتفالية "المرأة من أجل مستقبل مستدام"

إحتفاليةالمرأة من
إحتفالية"المرأة من أجل مستقبل مستدام" بأسوان

أختتمت فعاليات إحتفالية محافظة أسوان بعنوان " المرأة من أجل مستقبل مستدام " والتى أقيمت فى الفترة من 26 إلى 28 مارس الجارى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وذلك بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للجلسة الإفتتاحية لليوم الختامى ، والذى نظمته مؤسسة أم حبيبة بالتعاون مع المحافظة تحت عنوان " المرأة والإعاقة " .

 

وشاركت الدكتورة مها هلالى مستشار وزيرة التضامن الإجتماعى لشئون الإعاقة، والدكتورة حنان الجندى المدير التنفيذى لمؤسسة أم حبيبة ، والدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة نيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس ، فضلاً عن القيادات الجامعية والتنفيذية والمجتمعية والدينية.

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المرأة المصرية

 

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية على أننا نستلهم دوماً الإهتمام بالمرأة من الرعاية الغير مسبوقة التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرأة المصرية ، وهو ما ساهم فى أن تصبح فى مقدمة الصفوف لما تمتلكه من إصرار لتحقيق الإنجازات والنجاحات فى أى عمل يتم تكليفها به .

وأوضح المحافظ بأننا فى أسوان لنا قصص نجاح كثيرة يبرز بشكل مباشر دور المرأة الفعال والمثمر للحصول على المراكز الأولى فى العديد من المنافسات على المستوى المحلى والدولى لتكتب بسطور التحدى ملاحم إنسانية خالدة لأنها تمثل دائماً نهر العطاء الذى لا ينضب ، ونموذجاً يفخر به المجتمع دوماً ، ويتكامل مع ذلك النجاح الذى تحققه المرأة من ذوات الهمم ، واللاتى نعتبرهن من أصحاب القدرات الخاصة لما يبذلونه من اهتمامات لرعاية أسرهن ، فضلاً عن ما يمتلكونه من إبتكارات وإبداعات عديدة تؤكد على عزيمتهن لمواجهة التحديات .

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المرأة والإعاقة 

 

فيما قدمت الدكتورة حنان الجندى شكرها لمحافظ أسوان على حرصه لحضور هذه الإحتفالية التى تستهدف الإهتمام بمستقبل المرأة وتمكينها اقتصاديا وإجتماعياً ، موضحه بأن مؤسسة أم حبيبة تعمل دائماً على تنوع الأنشطة فى إطار مشروع تعزيز المشاركة المجتمعية للفتيات والشباب الذى تنفذه المؤسسة، والممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جى أى زد) التى تنفذ بالنيابة الحكومة الألمانية بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية ، وسبق ذلك تفقد المحافظ لمعرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية والأعمال الفنية للسيدات الأسوياء وذوى الهمم .

وفى نهاية الفعاليات قام محافظ أسوان بتكريم الأم المثالية على مستوى المحافظة هدى أحمد عبد الله ، وأيضاً إيمان حسن صالح  الأم المثالية من الأمهات العاملات بالوحدة المحلية لمدينة كلابشة ، وكوثر محمد سرور الأم المثالية من الأمهات العاملات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو واللاتى تم إختيارهن عقب إجتيازهن للمعايير والضوابط الخاصة بوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة ، وكذلك رائدات الأعمال إنتصار عبد البارى إبراهيم عن مشروع منشر الأمل للتجفيف ، وزينب محمد سليمان عن مشروع " Fine Dates " ، وفاتن صلاح الدين عن مشروع إعادة تدوير المخلفات الزراعية ( ألياف ) ، وهبة محمد شاكر عن مشروع الموضة المستدامة ( وينجى ) .

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