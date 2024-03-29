19 رمضان.. موعد أذان المغرب في أسوان

يستعرض صدى البلد موعد أذان المغرب فى أسوان، فى اليوم التاسع عشر من أيام شهر رمضان المبارك، وهو ما يبحث عنه الكثير من المواطنين.

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة المغرب فى أسوان اليوم الجمعة الموافق 29/3/2024 فى تمام الساعة السادسة وثلاث دقائق ( 06:03 م ).

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الجمعة الموافق 29/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

أذان المغرب

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:20 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:43 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:53 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:20 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:17 مساءً.