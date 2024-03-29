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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن| ريهام حجاج: لا أحب رد الإساءة .. تفاصيل حفل محمد رمضان في عيد الفطر

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

 

محمد رمضان يحيي حفل عيد الفطر في الجونة

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل عيد الفطر يوم 11 من شهر إبريل المقبل، داخل مدينة الجونة.

ريهام حجاج : بكتفي بالدعاء على اللى ظلمني .. ومش برد الإساءة

قالت الفنانة ريهام حجاج إنها دائما تتجنب رد الإساءة بالإساءة فى ما يخص حياتها الشخصية.

ريهام حجاج: علطول بتعرض لحروب شرسة منذ بدايتي الفنية

حلت الفنانة ريهام حجاج ضيفة على الإعلامية لينا الطهطاوي فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها كواليس على نجوم إف إم

وائل كفوري يحيي حفل عيد الفطر في دبي بمشاركة آدم

يستعد المطرب وائل كفوري لإحياء حفل عيد الفطر يوم 12 من شهر إبريل القادم، ومن المفترض أن يشاركه الحفل المطرب آدم

 

أخبار ريهام حجاج أفلام ريهام حجاج أحدث أعمال محمد رمضان حفل محمد رمضان فى عيد الفطر مسلسل “صدفة

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