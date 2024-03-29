نشرة الفن| ريهام حجاج: لا أحب رد الإساءة .. تفاصيل حفل محمد رمضان في عيد الفطر

نشر قسم الفن عددا من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل عيد الفطر يوم 11 من شهر إبريل المقبل، داخل مدينة الجونة.

قالت الفنانة ريهام حجاج إنها دائما تتجنب رد الإساءة بالإساءة فى ما يخص حياتها الشخصية.

حلت الفنانة ريهام حجاج ضيفة على الإعلامية لينا الطهطاوي فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها كواليس على نجوم إف إم

يستعد المطرب وائل كفوري لإحياء حفل عيد الفطر يوم 12 من شهر إبريل القادم، ومن المفترض أن يشاركه الحفل المطرب آدم