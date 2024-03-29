محمد رمضان يحيي حفل عيد الفطر في الجونة

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل عيد الفطر يوم 11 من شهر إبريل المقبل، داخل مدينة الجونة.

ومن المفترض أن يقدم رمضان خلال هذا الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغنيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التى طرحها خلال هذا الموسم ضمن الحملات الدعائية الذي قام بها.





غياب محمد رمضان عن دراما رمضان

وغاب محمد رمضان هذا العام عن دراما رمضان، وفضل عدم المشاركة فى الموسم الحالي لحين العثور على سيناريو جيد، حيث كان من المفترض أن يقدم الجزء الثاني من جعفر العمدة إلا أن تم إلغاء الفكرة بعد عدم اقتناع المخرج والمؤلف محمد سامي من قصة الجزء الثاني من جعفر العمدة.

براءة محمد رمضان فى قضية الأخبار الكاذبة

أودعت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة، حيثيات الحكم ببراءة الفنان محمد رمضان في اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم الفنان محمد رمضان، أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، تخلص الواقعة فى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في يوم ٢٠٢١/٦/٥ بدائرة قسم ثان زايد، أذاع عمدا إشاعة كاذبة بأن ظهر بمقطع مرئى على صفحتة الشخصية بموقعى التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام زاعما تلقيه اتصالا هاتفيا من أحد موظفى البنك التجارى الدولى ( CIB ( يبلغه بأن الدولة قد تحفظت على أمواله المودعة بالبنك وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابه بموجب المادة ۱۰۲ مكررا / ۱ قانون العقوبات.