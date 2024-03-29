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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة المالية الأوكرانية: كييف تتلقى 9 مليارات دولار مساعدات خلال مارس الجاري

صدى البلد

أعلنت وزارة المالية الأوكرانية اليوم الجمعة أن كييف تلقت 9 مليار دولار خلال شهر مارس الجاري من الجهات المانحة المختلفة.

أشارت المالية الأوكرانية إلى أن الجهات المانحة تشمل الاتحاد الأوروبي بمبلغ 4.9 مليار دولار أمريكي (تمويل ميسر)؛ كندا – 1.5 مليار دولار أمريكي (تمويل ميسر)؛ اليابان – 1.1 مليار دولار أمريكي (تمويل ميسر)؛ صندوق النقد الدولي – 880 مليون دولار أمريكي (تمويل ميسر)؛ المملكة المتحدة – 515 مليون دولار أمريكي (تمويل ميسر)، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشارت الوزارة الأوكراني في بيان لها إلى أن أموال الاتحاد الأوروبي هي الشريحة الأولى في إطار مرفق أوكرانيا الجديد وهي أيضًا جزء من تمويل Bridge الذي يبلغ إجماليه 6 مليار يورو وتسمح آلية تمويل الجسر بتلبية احتياجات الميزانية العاجلة.

وقدمت اليابان المساعدة المالية من خلال آليات البنك الدولي وعلى وجه الخصوص، تلقت أوكرانيا الدولة 882 مليون دولار أمريكي كجزء من قرض سياسات التنمية لمؤسسات النمو، و230 مليون دولار أمريكي كجزء من المشروع الطارئ لدعم الإنعاش الزراعي الشامل في أوكرانيا (ARISE).

وجاء القرض الميسر من كندا بموجب الاتفاقية التكميلية الثالثة، وهي امتداد للاتفاقية الموقعة في 8 أغسطس 2022.

ويعد تمويل صندوق النقد الدولي هو الشريحة الرابعة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) وقد اجتذبت أوكرانيا بالفعل حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي من أصل 15.6 مليار دولار أمريكي مقدمة في إطار البرنامج.

يعد التمويل الميسر من المملكة المتحدة جزءًا من قرض سياسات التنمية لمؤسسات النمو من خلال آلية البنك الدولي.

وزارة المالية الأوكرانية الاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولى البنك الدولي

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