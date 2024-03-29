عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أسود ملون.. منة عرفة تروج لفيلمها الجديد في عيد الفطر

منة عرفة
منة عرفة

روجت الفنانة منة عرفة لفيلمها الجديد "أسود ملون"، والذي من المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت منة عرفة بوستر الفيلم وعلقت عليه قائلة: "استنوني في فيلم العيد اسود ملون شخصية سالي.. اخراج أستاذ حسن البلاسي وتأليف أستاذ أحمد عبد الفتاح عثمان وإنتاج أستاذ أحمد سمير.. ان شاء الله الفيلم يعجبكوا".


أبطال فيلم أسود ملون

ويشارك في بطولة فيلم أسود ملون، الفنانة رنا رئيس، بيومي فؤاد، محمد الكيلاني، ميس حمدان، منة عرفة وأحمد فتحي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح عثمان، وإخراج حسن البلاسي.

 

 

IMG_٢٠٢٤٠٣٢٩_٢٠٥٤٠٣
IMG_٢٠٢٤٠٣٢٩_٢٠٥٤٠٣

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

بأقدام كوكا.. الأهلي يفتتح التسجيل في مرمى سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

خلال أيام قليلة.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

ترشيحاتنا

إيجار شقة.. شاب يقفز من بلكونة في مشاجرة بالجيزة

بعد خسائر فادحة| قرار جديد من بيبسي لكسب تعاطف المصريين.. تفاصيل

بهدفه في شباك سيمبا.. أحمد نبيل كوكا يحقق رقما إيجابيا

الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.. تألق شوبير وتقدم المارد الأحمر

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

جهات التحقيق تستمع لشهود العيان في حريق شقة نجل الفنان فؤاد المهندس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتائج مذهلة عند شرب الدوم يوميا

بأقل سعر.. سيارة شاومي SU7 الكهربائية الجديدة تنافس تسلا

سبب صادم لتساقط الشعر عند تدليك فروة الرأس

مسلسل جودر الحلقة 4 .. ياسمين رئيس تحاول قتل ياسر جلال

فيديو

التفاصيل الكاملة لوقوع هزة أرضية في مصر.. هل شعرت بالزلزال؟

إعلان الطوارئ في المدارس بسبب الطقس.. ماذا يحدث؟

محمود الحديني يكشف تفاصيل صفعه لـ صفاء أبو السعود.. فيديو

هي موتة ولا أكتر.. بيومي فؤاد يبكي على الهواء بسبب محمد سلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ