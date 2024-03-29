أسود ملون.. منة عرفة تروج لفيلمها الجديد في عيد الفطر

روجت الفنانة منة عرفة لفيلمها الجديد "أسود ملون"، والذي من المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت منة عرفة بوستر الفيلم وعلقت عليه قائلة: "استنوني في فيلم العيد اسود ملون شخصية سالي.. اخراج أستاذ حسن البلاسي وتأليف أستاذ أحمد عبد الفتاح عثمان وإنتاج أستاذ أحمد سمير.. ان شاء الله الفيلم يعجبكوا".



أبطال فيلم أسود ملون

ويشارك في بطولة فيلم أسود ملون، الفنانة رنا رئيس، بيومي فؤاد، محمد الكيلاني، ميس حمدان، منة عرفة وأحمد فتحي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح عثمان، وإخراج حسن البلاسي.