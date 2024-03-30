أخبار التوك شو| المفتى: على الإنسان مراجعة تعاملاته اليومية ومحاسبة نفسه..بيومي فؤاد: أنا أصبحت وصمة وربنا وقف بجانبي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

بيومي فؤاد: أنا أصبحت وصمة.. وربنا وقف بجانبي

قال الفنان بيومي فؤاد، إن ماندو العدل لم يدعمه في أزمته الأخيرة، متابعًا "ربنا بس اللي وقف معايا في الأزمة الأخيرة.. وفي ناس وقفت معايا".



رامز جاب من الآخر.. نسرين أمين تشد يسرا اللوزي من شعرها

وقعت الفنانتان نسرين أمين ويسرا اللوزي، ضحية مقلب رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة.



أستاذ تفسير: بعض المتشددين يتهمون المرأة بالزنا إذا كشفت وجهها

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن بعض المتشددين قالوا إن المرأة لابد أن تغطي وجهها، واعتبروا أن وجه المرأة عورة كفرجها.



المفتي يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة

قال الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، أنه يجوز أن تدفع المرأة الثرية أو المقتدرة ماليًّا زكاة الفطر أو زكاة مالها لزوجها الفقير.



شوقي علام: على الإنسان مراجعة تعاملاته اليومية ومحاسبة نفسه

قال الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، إن الدين المعاملة وعلى الإنسان مراجعة تعاملاته اليومية ومحاسبة نفسه.



لا تشقون بعدها أبدا.. أحمد عمر هاشم يكشف فضل العشر الأواخر

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يغتنم العشر الأواخر من رمضان في الطاعة.



شوقى علام: إهمال الأسرة من أجل الاعتكاف مخالف لواجباتها

وأكد شوقى علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج “اسأل المفتي” والمذاع على قناة "صدى البلد" أن الاعتكاف جائز بشروط منها عدم إهمال الأسرة ورعاية شؤونها.



مبروك عطية يكشف تفاصيل قضية ضده لمنعه من الظهور إعلاميا

علق الداعية مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، على اتهامه بازدراء الأديان بسبب سخريته من السيد المسيح وازدراء الديانتين المسيحية والإسلامية، وقوله «لا السيد المسيح ولا السيد المريخ»، قائلا إنّ هذه القضية رفعها سمير صبري في مجلس الدولة لمنعي من الظهور إعلاميًا، «ووالله أحقق له مراده وأرتاح».



مبروك عطية ردا على تصريحاته حول تحامله على المرأة: يتكسر ضلعك أنت

قال الداعية مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، ردا على اتهامه بأنه متحامل على المرأة، إنّ أول لقاء له أمام الإعلامية هند أبو السعود، قال فيه: «من يقول اكسر للبنت ضلع يطلع ليها 24 ، فيارب يتكسر ضلعك أنت يا ضارب الأنثى، فلا ضرب للأنثى».

