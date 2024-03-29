عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبروك عطية ردا على تصريحاته حول تحامله على المرأة: يتكسر ضلعك أنت

مبروك عطية
مبروك عطية

قال الداعية مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، ردا على اتهامه بأنه متحامل على المرأة، إنّ أول لقاء له أمام الإعلامية هند أبو السعود، قال فيه: «من يقول اكسر للبنت ضلع يطلع ليها 24 ، فيارب يتكسر ضلعك أنت يا ضارب الأنثى، فلا ضرب للأنثى».

واستشهد مبروك عطية، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم «رفقًا بالقوارير»، مضيفا: «أبقى أنا من أول لقاء ليا مع هند أبو السعود 1982 بقول متضربوش الأنثى وعاملوها أحسن معاملة، وأتُهِم في الآخر بعكس ذلك؟».

وعلق مبروك عطية، على الفيديو الذي انتشر له، «حياتك غالية عليكِ تبقى تنزلي من بيتك قُفَّة»، قائلا: «أنا فاكر الفيديو وبقول أن هي مش ساترة نفسها، يابنتي هتتزيني وتتجملي في مجتمع الشباب فيه مش لاقي يتجوز، يبقى ألبسي قفة وعيشي، وكلمة قفة في اللغة العربية، كناية عن اي شئ خشن، بلاش النعومة في الزمن اللي الرجالة فيه مش قادرة تتجوز، واتزيني لما تتجوزي».

مبروك عطية الداعية مبروك عطية اري الدراسات الإسلامية برنامج ع المسرح عميد كلية الدراسات الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

بأقدام كوكا.. الأهلي يفتتح التسجيل في مرمى سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

وضع قدما في نصف النهائي| الأهلي يعود بفوز ثمين من تنزانيا على حساب سيمبا

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

آلاف القنابل وعشرات الطائرات.. إدارة بايدن توافق على نقل أسلحة جديدة لإسرائيل

موضوعات متعلقة

أنا مش شيخ.. مبروك عطية: أحب اللي يناديني يبقى بالأستاذ الدكتور

ترشيحاتنا

رد فعل مثير من إمام عاشور عن فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

أقسم بها الله في القرآن.. فاكهة من ياميش رمضان تمنع أمراضا خطيرة

كل الخدمات بضغطة .. لماذا اعتمدت وزارة الداخلية التكنولوجيا الرقمية فى خدماتها

محمود عباس: لا بد من تسلم دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة

تأجيل مباريات الجولة 17 بالدوري المصري الممتاز لمدة 72 ساعة

إقبال تاريخي على أذون الخزانة في مصر.. وتدفق كبير للأموال | تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تخطر ببالك .. 4 أشياءهتريحك من تعب الحموضة بعد الفطار

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

نتائج مذهلة عند شرب الدوم يوميا

بأقل سعر.. سيارة شاومي SU7 الكهربائية الجديدة تنافس تسلا

فيديو

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ