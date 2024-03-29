مبروك عطية ردا على تصريحاته حول تحامله على المرأة: يتكسر ضلعك أنت

قال الداعية مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، ردا على اتهامه بأنه متحامل على المرأة، إنّ أول لقاء له أمام الإعلامية هند أبو السعود، قال فيه: «من يقول اكسر للبنت ضلع يطلع ليها 24 ، فيارب يتكسر ضلعك أنت يا ضارب الأنثى، فلا ضرب للأنثى».

واستشهد مبروك عطية، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم «رفقًا بالقوارير»، مضيفا: «أبقى أنا من أول لقاء ليا مع هند أبو السعود 1982 بقول متضربوش الأنثى وعاملوها أحسن معاملة، وأتُهِم في الآخر بعكس ذلك؟».

وعلق مبروك عطية، على الفيديو الذي انتشر له، «حياتك غالية عليكِ تبقى تنزلي من بيتك قُفَّة»، قائلا: «أنا فاكر الفيديو وبقول أن هي مش ساترة نفسها، يابنتي هتتزيني وتتجملي في مجتمع الشباب فيه مش لاقي يتجوز، يبقى ألبسي قفة وعيشي، وكلمة قفة في اللغة العربية، كناية عن اي شئ خشن، بلاش النعومة في الزمن اللي الرجالة فيه مش قادرة تتجوز، واتزيني لما تتجوزي».