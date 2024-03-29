أنا مش شيخ.. مبروك عطية: أحب اللي يناديني يبقى بالأستاذ الدكتور

حل الداعية مبروك عطية، ضيفا على ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

مبروك عطية: أنا مش شيخ وأحب اللي يناديني يبقى بالأستاذ الدكتور.. فيديو

قال الداعية مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، إن هناك درجة عملية تسمى بالأستاذية، وهي درجة يحصل عليها صاحب الدكتوراه، بعد أن يقوم بـ 10 بحوث وتعرض على اللجنة العلمية، وتقيمه بناء عليها.

وأوضح أنه من الممكن أن يفطر في يوم مع الساعي الخاص به في الكلية، في صباح اليوم التالي لو أن الساعي ليس متفهمًا لمعادلة التواضع سيقول له: "صباح الخير يا بركة بصوت عالي في الكلية أمام العامة"، مشيرا إلى أنه يحب أن يُنادى بالأستاذ الدكتور، مضيفا أنه أنا لست شيخا، وكل الأشخاص في الأزهر ينادون بالشيخ، وطلاب الأزهر هم شيوخ، معقبا: "أنا مش شيخ وأحب اللي يناديني يبقى بالاستاذ الدكتور".

مبروك عطية: دخلت السينما مرة واحدة والتذكرة كانت بـ 3 قروش.. فيديو

تحدث الداعية مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، عن واقعة دخوله السينما، قائلا: "تشاورت مع صديق شهرين لدخول سينما وقررنا ندخل سينما منوف".

وأضاف مبروك عطية،: "لتذكرة كانت بـ 3 قروش وشوفنا الفيلم، وكان للفنان محمود ياسين"، موضحا: "خرجنا من الفيلم اللي فاكره كويس هو ما ارتسم على وجوه زملائي على فقدان الوقت.. الفيلم كان فيلم "الساعة تدق العاشرة"، للفنان محمود ياسين وقلنا إيه اللي إحنا عملناه".



مبروك عطية: ما يرد في البرامج الدينية ليس فتاوى.. فيديو

قال الداعية مبروك عطية، إن الفتوى لا تكون إلا من عالم بصير.

وأضاف مبروك عطية،: "كل اللي أنتي شايفاه فى البرامج الدينية والفتاوى على الهواء، هي ليست فتاوى، هي عبارة عن أسئلة وإجابة، أما عن الفتوى فهي حل إشكال».

وأشار مبروك عطية: «الحياة مبقتش معجنة إلا لما تداخلنا بأكثر من اللازم، أنا مطلوب مني شرعًا وعرفًا وعقلًا واجتماعًا أبتسم في وش الخلق، وبعد كده أشوف ورايا إيه، وجميع الأمة الإسلامية دعاة إلى الله كل حسب علمه، فيه واحد داعيَا إلى الله بأمره بالصبر للمبتلي».



مبروك عطية: أكره لعب الكرة.. وجميع أفراد الأمة الإسلامية دعاة.. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن جميع أفراد الأمة الإسلامية دعاة، بدليل قول الله تبارك وتعالى «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ».

وأضاف مبروك عطية،: «كان فيه مقولة فى قريتنا زمان فى طفولتي بتقول (اللي بيلعب بايظ)، عشان كده فيه خصومة بيني وبين اللعب حتى وقتنا هذا، وعمري ما لعبت كرة، لأني أكره أن يقال إني بايظ».



مبروك عطية: أنا وبالرغم من مسيرتي لم أكن متعاليًا على أحد.. فيديو

قال الداعية مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم - كان النموذج الأوفى في التواضع، وكان يقال له يا رسول الله بكل أدب واحترام، وهذا دليل على أن معادلة التواضع مختلة في الوقت الحالي.

وتابع: «أنا قضيت 60 عاما في العلم، منذ حفظ القرآن في الكُتاب حتى هذه اللحظة، ولا شغل لي في حلي وترحالي وتدريسي في جامعة الأزهر وفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وأنا صاحب كتاب، فلماذا لا ينادونني بالدكتور، في مرة جاءني أستاذ مساعد ولم يكن متواضعًا، فقلت له أنا وبالرغم من مسيرتي، لم أكن متعاليًا على أحد».