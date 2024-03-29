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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيومي فؤاد: أنا أصبحت وصمة.. وربنا وقف بجانبي

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قال الفنان بيومي فؤاد، إن ماندو العدل لم يدعمه في أزمته الأخيرة، متابعًا "ربنا بس اللي وقف معايا في الأزمة الأخيرة.. وفي ناس وقفت معايا".

ونوه بيومي فؤاد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، بأن الدكتور مدحت العدل هو الداعم الأكبر له في أزمته الأخيرة، وهو شخص جدع جدًا، كما أنه لم يكن معه هاتفه الشخصي ولذلك لم يصل له مكالمات الكثير من الزملاء في المجال الفني، مضيفًا:"رسائل كتير جاتلي قالوا لي أوعى تزعل وتتعب".

وتابع بيومي فؤاد: "خايف أجيب اسماء حد من اللي دعموني.. أصل أنا وصمة دلوقتي"، موضحا أنه بالنسبة للجمهور الذي ينتقده ويهاجمه فهو وصمة، ولكنه يعي ما يفعله خلال الفترة الحالية وراضي عنه.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/SdUPCCP9V6CaMH2w/?mibextid=ox5AEW

الإعلامية أسما ابراهيم الدكتور مدحت العدل برنامج حبر سري الفنان بيومي فؤاد

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