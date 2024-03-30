نصائح هيئة الدواء المصرية للوقاية من الإمساك في رمضان

نشرت هيئة الدواء المصرية نصائح للوقاية من الإمساك في شهر رمضان الكريم .



وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن هناك العديد من العوامل التي تسبب الإمساك في رمضان، منها قلة شرب السوائل على مدار اليوم، والامتناع عن الطعام لفترات طويلة، وتناوله بكميات كبيرة بعد الإفطار، وقلة تناول الأطعمة الغنية بالألياف، وعدم انتظام الوجبات.​



​ونصحت هيئة الدواء المصرية الالتزام بالنصائح العامة للوقاية من الإمساك قد يمنع حدوثه، وقد يسهم في العلاج إذا تعرضت لحدوث الإمساك.​

هيئة الدواء استشارة الصيدلي في تلك الحالة



وأوضحت هيئة الدواء المصرية إذا لم تشعر بالتحسن بعد الالتزام بهذه النصائح، يمكنك استشارة الصيدلي؛ للحصول على بعض الأدوية التي تصرف وتستخدم دون وصفة طبية، مع الاستمرار في الالتزام بالنصائح العامة.​